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Predstavnici Studentske liste ponovo su pokazali da se plaše suočavanja u televizijskim debatama pa se nisu pojavili ni na dogovorenom gostovanju kod Olje Bećković, a tek kad su u studiju predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - nema ih ni u najavi!

Naime, voditeljka TV Prva Marija Savić Stamenić otkrila je kako su kandidati te liste izbegali sučeljavanje stavova na Prvoj.

- Prošle nedelje sam zvala Dejana Šoškića sa "Studentske liste" i Sinišu Malog koji je potpredsednik SNS-a da dođu u duel u ovu emisiju. Međutim, rekli su nam iz "Studentske liste" da je Dejan Šoškić veoma zauzet. Prošle nedelje sam zvala i Iliju Srdanovića, prvog na listi da dođe da iznese svoj program praktično sam sa mnom u studiju, ali su oni takođe rekli da je on veoma zauzet i da ne može - otkrila je voditeljka.

Do sada su svi politički TV dueli u kojima su učestvovali neki od predstavnika SNS i kandidata sa Studentske liste, pokazali apsolutnu dominaciju i znanje kandidata sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", dok se sve okretalo potpunim fijaskom za blokadere.

(TV Prva)

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