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Ministar prosvete u Vladi Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković istakao je danas da je za obrazovni sistem u Srbiji važno da prati savremene tendencije i da su veštačka inteligencija i digitalna pismenost nešto što je danas neophodno.

Stanković je na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa teritorije Školske uprave Beograd rekao da je digitalizacija sastavni deo procesa unapređivanja kvaliteta nastave, ali da su u središtu ovog sistema nastavnik i učenik.

- Sve tehnološke inovacije potrebno je koristiti na etički način, zbog toga je važno da upotreba veštačke inteligencije bude regulisana - rekao je Stanković.

Na sastanku je bilo reči i o unapređivanju kvaliteta nastave i učenja, efikasnosti i vrednovanju rada ustanova, kao i edukaciji nastavnika. Jedna od tema bio je i rad muzičkih škola, kao i afirmacija muzičkih talenata kroz različite aktivnosti, ali i koncerte pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete.

On je istakao da sve prosvetne radnike vidi kao partnere Ministarstva prosvete i da su ovakvi sastanci važni kako bi čuli šta su potrebe škola i sa kojim izazovima se susreću u radu.

Ministar je rekao da će od naredne godine biti u upotrebi nacionalni udžbenici i naveo da je u vreme opšte globalizacije cilj da nacionalni identitet bude sastavni deo ličnog identiteta učenika.

Stanković je izrazio zadovoljstvo što je ova školska godina počela u najboljem redu i protiče regularno i što se razgovara o unapređivanju obrazovnog sistema.

- Potrebno je da pažljivo osluškujemo potrebe tržišta rada i razmišljamo o novim zanimanjima, koja danas ne postoje. Moramo vizionarski da razmišljamo i unapređujemo obrazovni sistem - naveo je Stanković.