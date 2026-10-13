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Studentska lista nastavlja da izbegava suočavanje s neistomišljenicima, i to ne samo sa predstavnicima vlasti već i sa drugim opozicionim akterima.

Poslednje izdanje "Utiska nedelje" na televiziji N1 razotkrilo je u potpunosti kukavičku taktiku blokadera sa Studentske liste u pokušaju da bez davanja argumenata i nuđenja novih ideja saniraju štetu od svojih ranijih javnih nastupa.

Vređaju inteligenciju

Predstavnici Studentske liste nisu došli u "Utisak nedelje", emisiju u kojoj su mesecima imali "sigurnu kuću", u koju su dočekivani maltene sa crvenim tepihom i u kojoj su dobijali prostor da bez mnogo neprijatnih pitanja iznose svoje stavove. Međutim, pokazalo se da kada format prestane da bude njihov megafon i kada postoji mogućnost da se čuju i suprotstavljena mišljenja, odjednom je nastao problem i sramno povlačenje.

Studenti blokaderi u "Utisku nedelje" u maju Foto: Printscreen X

Sramno zato što je obrazloženje Studentske liste, da zbog terenske kampanje niko od 250 kandidata i još mnogo njih koji se javno kunu u njih, ne može da učestvuje u debati, a koje je na početku emisije pročitano, vređa inteligenciju svakog politički svesnog građanina, a ponižava ostale učesnike debate. Kao da samo oni obilaze teren i razgovaraju sa ljudima, dok svi ostali politički akteri sede skrštenih ruku.

Ako nemaju vremena za sučeljavanje stavova dve nedelje pred izbore, kako će tek imati vremena za odgovore na teška pitanja kada bi se našli u poziciji da preuzmu odgovornost za vođenje države? Niko nije toliko naivan da poveruje da je problem zaista u nedostatku vremena.

Pre će biti da je zavladao strah da bi neko u studiju mogao da postavi pitanje na koje unapred pripremljene parole ne nude odgovor. Ko želi da ubedi građane da ima odgovore na probleme društva, morao bi da bude spreman da ih brani i pred onima koji se sa njim ne slažu. U suprotnom, ostaje utisak da Studentska lista želi publiku, ali ne i ravnopravne sagovornike.

Mučno i neprijatno



Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da je smešno i politički neozbiljno da Studentska lista nije mogla da od 250 svojih kandidata nađe jednog koji bi učestvovao u ovoj emisiji.

Branko Radun Foto: Kurir TV



- Mogli su da nađu i među onima koji ih podržavaju, ali nisu. Velika budalaština i priča u koju niko ne veruje. Očigledno je da im je neko rekao da se klone debata, jer imaju baš loša iskustva sa duelima. Prvo je bilo da neće dijalog s vlašću, a evo vidimo sad neće ni sa opozicijom. Procenjeno je da bi imali više minusa nego pluseva, jer bi morali da ukrste stavove sa onima koje su pokušavali da politički eliminišu. Uvek je glupo propustiti debatu, a potpuno je besmisleno propustiti je dve nedelje pred izbore. Neki centar moći je tako odlučio.

Pobegulje i pijanci Glavna zvezda društvenih mreža juče je postao Željko Hubač, treći na Studentskoj listi. Naime, internetom se delio snimak Hubača uz Leskovca: visokopozicionirani kandidat blokadera snimljen je na/u gradskoj fontani sa zastavom u rukama, dok se vidno teturao levo-desno, a voda iz fontane ga je praktično treznila. Pošto njegovi saborci nisu znali kako da ga izbave iz fontane, prskalice su prekrili kockama koje su prethodno poskidali s trga u centru grada?!

Njihovo obrazloženje koje je Olja Bećković pročitala je tek smešno. Prosto je bilo mučno i neprijatno kako ga je čitala, pokušavajući da ga predstavi kao realan i smislen odgovor na poziv - ocenjuje Radun.

On smatra da je Studentska lista primenjivala opasnu strategiju pred ove izbore.

- Primarni cilj im je bio da ugase opoziciju, pa je to dalo rezultate, jer su se neki i povukli, čak i nakon što su predali potpise za svoju listu. Bilo je milom ili silom odustanite od svojih stranaka i dajte nam bezuslovnu podršku, a da ne dobijete ništa. Neka moćna struktura očigledno pokušava da modelira političku scenu Srbije i da napravi nekakav dvopartijski sistem. Sad vidimo da se udara na one koji izlaze sa svojim strankama na izbore, treba da se po zamisli Studentske liste spuste ispod cenzusa. Tako da sad imamo ključnu bitku unutar blokaderskog pokreta oko toga ko će kome uzeti glasove. Studentska lista ima opasnu strategiju, nema lidere ni resurse, već neki centar moći, ili nazovimo ga kako god hoćete, kroji sve i diktira korake - objašnjava Radun.