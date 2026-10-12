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Zdravko Ponoš, predsednik stranke Srce i nosilac liste "Evropska Srbija", kritikovao je Jovu Bakića i Radomira Saičića, kandidate sa Studentske liste.

- Znate, ako imate ljude koji govoreći o Srbiji 21. veka govore o Nikolaju Velimiroviću, govore o carstvu nebeskom, o takvim stvarima, pa i rimski bog Janus je gledao napred a gledao je i unazad, ali i unapred. Ovi gledaju samo unazad i išli bi u 21. vek gledajući u 19. Mi mislimo da to tako ne može, da to nas to nigde ne vodi ne vodi - poručio je Ponoš u "Utisku nedelje".

Potom je nastavio da obrazlaže zbog čega ne može da podrži studentsku listu.

- Ako to bude softver Nikolaja Velimirovića, ako to bude softver ovoga što Jovo Bakić govori i šta je za njega Evropska unija - "Evropska unija je velika sila s kojom se Srbija graniči"? Ne valja, ja to ne mogu da podržim bezuslovno i bezrezervno - naveo je Ponoš.

Ponoš ima poseban pik na Jovu Bakića.

Foto: Printskrin

- Ako je bicikl država, ja Jovi Bakiću ne bih dao bicikl na čuvanje. Ne bi mi palo na pamet da će Jovo, ne znam, da odnese taj bicikl. Ali imam... nekako, zazirem od toga da će zaboraviti gde ga je ostavio. Da će ga voziti možda u pogrešnom smeru. Bio je u partiji radikalne levice, bio... znači, anarhistima, ja ne bih dao državu na čuvanje. Imamo legitiman zazor od toga - kazao je Ponoš.

Ponoš je opleo i po Dušanu Milenkoviću, tviter "analitičaru" i vlasniku navodne agencije "Sprint insight" koji je objavljivao svoja bizarna istraživanja kojima je studentskoj listi davao apsolutnu prednost.