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Ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović poručio je sinoć da se mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu graditi bez poštovanja međunarodnog prava, Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma iz 2013. godine.

Starović je, komentarišući izjavu šefa albanske diplomatije Ferita Hodže da je tzv. Kosovo ''nepovratna realnost'' i da je tzv. Kosovo ''suverena, demokratska država'', poručio da ''stalno insistiranje Albanije na otcepljenju dela Srbije truje čitav region''.

- Dugačak tekst, Ferite, a opet ni najmanjeg pomena obavezujuće Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN ili podjednako obavezujućeg Briselskog sporazuma iz 2013. (pacta sunt servanda?) - napisao je Starović na mreži X, aludirajući na latinsko pravno načelo da se sporazumi moraju poštovati.

On je dodao da se mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost mogu graditi samo na čvrstim temeljima, uz poštovanje teritorijalnog integriteta susednih država.