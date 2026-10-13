

Inače, Boban Bogdanović u domaćoj javnosti postao je poznat po jezivim pozivima na ubistvo Aleksandra Vučića, te skandaloznim tvrdnjama da "Vojvodina nije Srbija"?!

Pre tri godine osvanuo je i u prištinskoj štampi na albanskom jeziku koja je objavila kompromitujući snimak na kojem je Boban Bogdanović, zvani Pacov, kako je tada navedeno. U to vreme želeo je da bude savetnik kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Inače, odranije je poznat kao jedan od Srba koji politički sarađuje sa Kurtijem.

Albanski medij Periskopi tada je tvrdio na osnovu snimka dospelog u njihovu redakciju da Bogdanović konzumira narkotike.

Međutim, to nije jedini skandal s njim u vezi - svojevremeno je u centar pažnje javnosti dospeo i nakon što ga je portal Krik predstavio kao krunskog svedoka u slučaju ubistva Olivera Ivanovića.

On je tada tvrdio da mu je prijatelj otkrio da su u ubistvu Ivanovića učestvovale kriminalne grupe Veljka Belivuka i Zvonka Veselinovića. Ubistvo je, kako je rekao, "izvršio Belivukov saradnik Ljubomir Lainović, a naručilac je kriminalac s Kosova Zvonko Veselinović".

Kasnije se o ovom slučaju oglasio i MUP, navodeći da Bogdanović nije izneo ni jednu novu činjenicu niti je bilo koji od svojih navoda potvrdio bilo materijalnim dokazima, bilo izjavama svedoka.

- Svi njegovi navodi se isključivo oslanjaju na njegove navodne razgovore sa pokojnicima i odnose se na navodne radnje pokojnika, te shodno tome potpuno neproverljive. Predlog policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova da te navode potvrde na poligrafu, Bogdanović je odbio.