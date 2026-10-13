KURTIJEV SRBIN "IZ EGZILA" I SARAJEVSKI MRZITELJI PRETE POTOCIMA KRVI U SRBIJI: Boban zvani Pacov izneo niz skandaloznih tvrdnji, priželjkuje nam građanski rat
Sarajevska "Slobodna Bosna" objavila je razgovor sa, kako navodi, "srbijanskim političkim disidentom i političkim analitičarom dr. Bobanom Bogdanovićem, iz egzila u Švicarskoj".
Pomenutom Bogdanoviću usta su za sarajevski medij bila puna skandaloznih tvrdnji u vezi sa Aleksandrom Vučićem, nosiocem liste Ujedinjena Srbija i kandidatom za premijera na parlamentarnim izborima 25. oktobra, za kog je rekao "da je spreman na sve".
Bogdanović, kog Sarajlije predstavljaju kao nekakvog disidenta, Srbiji očigledno priželjkuje najcrnji scenario pa tako za bosanski medij kaže "sukob može izmaknuti kontroli, a cena takvog scenarija mogla bi biti i potoci ljudske krvi i neizbežan građanski rat..."
Na pitanje šta očekuje 25. oktobra, kaže da će "Vučić proglasiti izbornu pobedu i u situaciji u kojoj je stvarni izborni rezultat ne potvrđuje" iako je nosilac liste Ujedinjena Srbija nebrojeno puta rekao da će u slučaju poraza pružiti ruku drugoj strani i čestitati na pobedi iako se to nijednog trenutka ne pominje u nekom od novinarskih pitanja pa ko nimalo ne prati predizbornu kampanju u Srbiji lako bi stekao utisak da je to stvarno tako.
Podsetimo, za razliku od Vučića, predstavnici tzv. studentske liste nijednom u poslednjih par meseci nisu odgovorili na nekoliko desetina puta postavljeno pitanje Vučića da li će u slučaju izbornog poraza pružiti ruku i čestitati pobedniku.
Štaviše, pomenuti Bogdanović priželjkuje Srbiji najcrnji scenario pa za bosanski medij iznosi šokantne i skandalozne tvrdnje:
"Ukoliko bi se to dogodilo, posledice bi mogle biti dramatične. Kada se politička volja vlasti postavi iznad izborne volje građana, sukob može da izmakne kontroli, a cena takvog scenarija mogla bi biti i potoci ljudske krvi i neizbežan građanski rat. A on je spreman na tu cenu, jer su mu ruke već ogrezle u krvi i to do lakata."
Inače, Boban Bogdanović u domaćoj javnosti postao je poznat po jezivim pozivima na ubistvo Aleksandra Vučića, te skandaloznim tvrdnjama da "Vojvodina nije Srbija"?!
Pre tri godine osvanuo je i u prištinskoj štampi na albanskom jeziku koja je objavila kompromitujući snimak na kojem je Boban Bogdanović, zvani Pacov, kako je tada navedeno. U to vreme želeo je da bude savetnik kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Inače, odranije je poznat kao jedan od Srba koji politički sarađuje sa Kurtijem.
Albanski medij Periskopi tada je tvrdio na osnovu snimka dospelog u njihovu redakciju da Bogdanović konzumira narkotike.
Međutim, to nije jedini skandal s njim u vezi - svojevremeno je u centar pažnje javnosti dospeo i nakon što ga je portal Krik predstavio kao krunskog svedoka u slučaju ubistva Olivera Ivanovića.
On je tada tvrdio da mu je prijatelj otkrio da su u ubistvu Ivanovića učestvovale kriminalne grupe Veljka Belivuka i Zvonka Veselinovića. Ubistvo je, kako je rekao, "izvršio Belivukov saradnik Ljubomir Lainović, a naručilac je kriminalac s Kosova Zvonko Veselinović".
Kasnije se o ovom slučaju oglasio i MUP, navodeći da Bogdanović nije izneo ni jednu novu činjenicu niti je bilo koji od svojih navoda potvrdio bilo materijalnim dokazima, bilo izjavama svedoka.
- Svi njegovi navodi se isključivo oslanjaju na njegove navodne razgovore sa pokojnicima i odnose se na navodne radnje pokojnika, te shodno tome potpuno neproverljive. Predlog policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova da te navode potvrde na poligrafu, Bogdanović je odbio.
Tom izjavom Bogdanović je nastavio u blokaderskom maniru sa najbrutalnijom dehumanizacijom političkih protivnika.
Analitičar Bogdanović, kako je predstavljen, otvoreno podržava tzv. studentsku listu, kako kaže, od prvog dana i za bosanski portal poziva se na "procene koje se rade svakodnevno na terenu u Srbiji i koje ukazuju na ogromnu, mogu slobodno reći, gotovu sigurnu pobedu studentske liste".
Međutim, on nijednog trenutka ne navodi koje su to procene, koja ih relevantna agencija sprovodi i na kom uzorku.
Kurir.rs