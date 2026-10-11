SKANDAL U LESKOVCU! Treći na "studentskoj listi" pijan upao u fontanu, svađao se, pa USLEDIO NOVI ŠOK: Blokaderi skidali kocke s trga da ugase vodu (VIDEO)
- Željko Hubač, treći na tzv. studentskoj listi, zatečen je pijan u centru Leskovca, kako stoji u gradskoj fontani i svađa se s prolaznicima.
- Prema objavama na Iksu, blokaderi su morali da ugase fontanu da bi ga izvukli, a prskalice su prekrili kockama skinutim sa trga.
Željko Hubač, koji je treći na tzv "studentskoj listi", na kojoj ni nema studenata, zatečen je u alkoholisanom stanju u centru Leskovca.
Stajao je na samoj gradskoj fontani, držeći zastavu u rukama, dok se vidno teturao levo-desno, a voda iz fontane ga praktično treznila.
U više navrata viđen je kako viče na prolaznike i ulazi u raspravu s njima.
Nedugo zatim, situacija je dobila novi obrt.
Blokaderi su, kako se navodi u jednoj od objava na Iksu morali da ugase fontanu kako bi iz nje izvukli pijanog Hubača. Međutim, nisu znali kako i gde, prskalice su prekrili kockama koje su prethodno poskidali sa trga u centru grada.
"Neka neko pomogne ovom čoveku", "Je l' on obavešten da je na studentskoj listi?", "Odvukli ga na binu", samo su neki od komentara ispod objave na Iksu.
Kurir.rs