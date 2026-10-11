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Željko Hubač, koji je treći na tzv "studentskoj listi", na kojoj ni nema studenata, zatečen je u alkoholisanom stanju u centru Leskovca.

Stajao je na samoj gradskoj fontani, držeći zastavu u rukama, dok se vidno teturao levo-desno, a voda iz fontane ga praktično treznila.

U više navrata viđen je kako viče na prolaznike i ulazi u raspravu s njima.

Nedugo zatim, situacija je dobila novi obrt.

Blokaderi su, kako se navodi u jednoj od objava na Iksu morali da ugase fontanu kako bi iz nje izvukli pijanog Hubača. Međutim, nisu znali kako i gde, prskalice su prekrili kockama koje su prethodno poskidali sa trga u centru grada.

"Neka neko pomogne ovom čoveku", "Je l' on obavešten da je na studentskoj listi?", "Odvukli ga na binu", samo su neki od komentara ispod objave na Iksu.