- Razume se da su večeras bili pozvani i predstavnici studentske liste. Trebalo je da bude i neko od njih večeras. Trajali su ti pregovori 3 dana i, nažalost, studentska lista nije imala koga da pošalje večeras. I ja ću vam pročitati: dobili smo, ja mislim, veoma iskreno obrazloženje. Dakle, nažalost, ove nedelje nećemo moći da učestvujemo, jer je većina kandidata uključena u aktivnu terensku kampanju. Nadamo se pozivu za narednu emisiju. Naravno da ćete dobiti poziv za narednu emisiju, ali, dakle, to je jedini razlog zašto nema predstavnika studentske liste - pročitala je Olja Bećković u emisiji.