MREŽE GORE ZBOG SKANDALA TZV. STUDENTSKE LISTE! "Sram vas bilo, kakav amaterizam!" Pobegli od gostovanja u emisiji - NISU IMALI KOGA DA POŠALJU! (VIDEO)
Pripadnici tzv. studentske liste večeras su izostali iz emisije "Utisak nedelje", a kako je pročitala voditeljka — nisu imali koga da pošalju u emisiju!
- Razume se da su večeras bili pozvani i predstavnici studentske liste. Trebalo je da bude i neko od njih večeras. Trajali su ti pregovori 3 dana i, nažalost, studentska lista nije imala koga da pošalje večeras. I ja ću vam pročitati: dobili smo, ja mislim, veoma iskreno obrazloženje. Dakle, nažalost, ove nedelje nećemo moći da učestvujemo, jer je većina kandidata uključena u aktivnu terensku kampanju. Nadamo se pozivu za narednu emisiju. Naravno da ćete dobiti poziv za narednu emisiju, ali, dakle, to je jedini razlog zašto nema predstavnika studentske liste - pročitala je Olja Bećković u emisiji.
Pljušte mreže!
"Kakav neprofesionalizam i amaterizam. Ako nemate predstavnika za jednu običnu emisiju, kako mislite da vodite narod i državu? Sram vas bilo!", glasio se jedan od komentara na društvenoj mreži X.
"Sramota! Nema ko u emisiju da ode, a sutra bi da vode državu? Je li to neka nevidljiva sila treba da vlada? Bolje se odmah povucite i ne blamirajte se!", glasio se drugi.
Kurir.rs