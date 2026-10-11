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Pripadnici tzv. studentske liste večeras su izostali iz emisije "Utisak nedelje", a kako je pročitala voditeljka — nisu imali koga da pošalju u emisiju!

- Razume se da su večeras bili pozvani i predstavnici studentske liste. Trebalo je da bude i neko od njih večeras. Trajali su ti pregovori 3 dana i, nažalost, studentska lista nije imala koga da pošalje večeras. I ja ću vam pročitati: dobili smo, ja mislim, veoma iskreno obrazloženje. Dakle, nažalost, ove nedelje nećemo moći da učestvujemo, jer je većina kandidata uključena u aktivnu terensku kampanju. Nadamo se pozivu za narednu emisiju. Naravno da ćete dobiti poziv za narednu emisiju, ali, dakle, to je jedini razlog zašto nema predstavnika studentske liste - pročitala je Olja Bećković u emisiji. 

Pljušte mreže!

"Kakav neprofesionalizam i amaterizam. Ako nemate predstavnika za jednu običnu emisiju, kako mislite da vodite narod i državu? Sram vas bilo!", glasio se jedan od komentara na društvenoj mreži X. 

"Sramota! Nema ko u emisiju da ode, a sutra bi da vode državu? Je li to neka nevidljiva sila treba da vlada? Bolje se odmah povucite i ne blamirajte se!", glasio se drugi. 

Kurir.rs

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