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Kurir je pronašao ponude noćenja već od 18 evra, dok se cene, u zavisnosti od vrste i kategorije smeštaja, kreću od oko 20 do 55 evra.

Kada temperature padnu, a dani postanu kraći, mnogi traže mesto na kojem mogu da se odmore, opuste i pobegnu od svakodnevne gužve, bez velikih troškova. Vranjska Banja, udaljena oko 12 kilometara jugoistočno od Vranja, upravo je jedna od destinacija koju vredi razmotriti tokom jeseni i hladnijeg dela godine.

Ovo mesto prepoznatljivo je po termomineralnoj vodi, rehabilitacionim sadržajima i istoriji koja seže daleko u prošlost. Uz ponude smeštaja koje se, prema pronađenim oglasima, mogu naći već od 18 evra, može biti zanimljiv izbor za one koji planiraju kraći predah ili nekoliko dana odmora na jugu Srbije.

Vranjska Banja ima najtopliju mineralnu vodu u Evropi

Vranjska banja Foto: Tatjana Stamenković

Prema podacima objavljenim na sajtu Udruženja banja Srbije, Vranjska Banja poznata je po mineralnoj vodi čija se temperatura kreće od 94 do čak 111 stepeni Celzijusa. Voda izbija na površinu iz desetak izvora, ukupnog kapaciteta oko 140 litara u sekundi.

Upravo su termomineralni izvori obeležili razvoj ovog mesta i učinili ga poznatim lečilištem. Voda je bogata sumpornim jedinjenjima, a u specijalizovanoj ustanovi koristi se u okviru različitih procedura fizikalne medicine i rehabilitacije.

Važno je naglasiti da se voda na izvorima pojavljuje na veoma visokim temperaturama, pa se za terapijske procedure koristi pod kontrolisanim uslovima i na temperaturi prilagođenoj konkretnoj primeni.

Ovde su boravili kralj Petar I i kraljica Draga

Vranjska Banja nije zanimljiva samo zbog svojih izvora već i zbog bogate istorije. Prema podacima pomenutog udruženja, korišćenje mineralne vode u ovom kraju beleži se još u antičko doba, dok se banjsko lečenje razvijalo i tokom srednjeg veka.

Posebno poglavlje u istoriji mesta vezano je za srpske vladarske porodice.

Vranjska Banja ima bogatu istoriju Foto: Kurir Televizija

Gradnju objekta u kojem se danas nalazi Specijalna bolnica za rehabilitaciju, prema istorijatu objavljenom na sajtu Udruženja, naložio je kralj Milan Obrenović nakon što je tokom lova na obroncima Besne kobile primetio oblak vodene pare iznad izvora. Sadašnja zgrada bolnice podignuta je 1888. godine.

Vranjska Banja bila je mesto na kojem su se lečili i članovi dinastija Obrenović i Karađorđević. Kraljica Draga Mašin dolazila je ovde na lečenje od 1901. godine, dok je kralj Petar I Karađorđević koristio termalnu vodu zbog problema sa kostoboljom.

U zgradi bolnice i danas se nalaze dve kade koje nose njihova imena – kada kralja Petra i kada kraljice Drage. One predstavljaju jedan od najprepoznatljivijih simbola kraljevske prošlosti ove banje.

Koje terapije i sadržaje nudi banja?

Centralno mesto u banjskom lečenju zauzima Specijalna bolnica za rehabilitaciju, specijalizovana za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Vranjska Banja Foto: Tatjana Stamenković

Kako se navodi na sajtu Udruženja banja Srbije, ustanova raspolaže opremom za različite terapijske procedure, među kojima su:

Hidroterapija - primena termomineralne vode u okviru propisanih procedura.

Kineziterapija - individualne i grupne vežbe.

Elektroterapija i magnetoterapija - različiti postupci fizikalne terapije.

Masaže - ručne i podvodne masaže, kao i druge procedure.

Sonoterapija i termoterapija - primena ultrazvuka i toplote.

Fototerapija - primena određenih oblika svetlosnog zračenja.

U ustanovi rade lekari specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i specijalista reumatologije, uz fizioterapeute i medicinske sestre.

Prema navodima Udruženja, termomineralna voda koristi se u rehabilitaciji određenih oboljenja lokomotornog sistema, reumatskih i neuroloških tegoba, kao i pojedinih drugih stanja. Konkretne terapije zavise od zdravstvenog stanja pacijenta i procene lekara, pa banjski tretmani ne treba da se posmatraju kao zamena za individualni medicinski savet.

Koliko košta boravak?

Za one koji razmišljaju o odmoru, jedna od važnih prednosti može biti cena smeštaja.

Kurir je među ponudama pronašao smeštaj u Vranjskoj Banji već od 18 evra, dok se cene, u zavisnosti od tipa i kategorije objekta, kreću približno od 20 do 55 evra.

To znači da posetioci mogu da razmotre različite opcije, od jednostavnijeg privatnog smeštaja do komfornijih jedinica, u skladu sa svojim budžetom.

Ipak, konačna cena zavisi od termina putovanja, broja noćenja, broja gostiju i uslova koje domaćin nudi. Posebno je važno proveriti da li su u cenu uključeni svi troškovi, kao i da li smeštaj ima dodatne sadržaje.

Treba imati u vidu i da cena noćenja ne mora da uključuje terapije, korišćenje medicinskih kapaciteta ili druge banjske usluge. Oni koji dolaze prvenstveno zbog rehabilitacije trebalo bi unapred da se raspitaju o dostupnim tretmanima i uslovima njihovog korišćenja.

Jesen je prilika da upoznate jug Srbije

Vranjska Banja može biti zanimljiva onima koji žele da spoje odmor, upoznavanje istorije i boravak u mirnijem okruženju. Blizina Vranja omogućava i da se poseta banji poveže sa obilaskom grada i drugih mesta na jugu Srbije.

Njena posebnost leži u spoju prirodnih izvora, duge tradicije lečenja i kraljevskog nasleđa. Zbog toga nije namenjena samo onima koji dolaze na rehabilitaciju već i posetiocima koji žele nekoliko dana odmora van velikih turističkih centara.

Ako se tome dodaju ponude smeštaja koje počinju od 18 evra, Vranjska Banja predstavlja opciju koju vredi razmotriti pri planiranju jesenjeg putovanja.