Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U saobraćajnom špicu ovog jutra, najopterećeniji su pravci ka Novom Beogradu i kada je reč o Gazeli ali i Brankovom mostu.

Gužve su kod TC Ušće, ali i na Trgu Nikole Pašića za ulazak u Terazijski tunel.

GSP ide po uobičajenom redu vožnje za radni dan.

1/8 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Promenljivi vremenski uslovi otežavaju vožnju, magla ujutro i noću

Promenljive vremenske prilike otežavaju vožnju, i vozači moraju češće da se prilagođavaju težim uslovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Tokom noći i jutra pored magle i vlažnih kolovoza na deonicama ;koje prolaze kroz šumska područja postoji i opasnost od lišća na putu što u kombinaciji sa ;jutarnjom vlagom povećava rizik od proklizavanja točkova i nenadanog gubljenja kotrole ;vozila, naveo je AMSS.Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja vozila na putnićkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz Srbije na prelazu Batrovci čekaju pet sati, na prelazima Šid i Sremska Rača četiri sata, a na Kelebiji tri sata.