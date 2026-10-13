GUŽVE SVUD, ALI TEČE: Najopterećeniji pravci ka Novom Beogradu (FOTO)
U saobraćajnom špicu ovog jutra, najopterećeniji su pravci ka Novom Beogradu i kada je reč o Gazeli ali i Brankovom mostu.
Gužve su kod TC Ušće, ali i na Trgu Nikole Pašića za ulazak u Terazijski tunel.
GSP ide po uobičajenom redu vožnje za radni dan.
AMSS: Promenljivi vremenski uslovi otežavaju vožnju, magla ujutro i noću
Promenljive vremenske prilike otežavaju vožnju, i vozači moraju češće da se prilagođavaju težim uslovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Tokom noći i jutra pored magle i vlažnih kolovoza na deonicama ;koje prolaze kroz šumska područja postoji i opasnost od lišća na putu što u kombinaciji sa ;jutarnjom vlagom povećava rizik od proklizavanja točkova i nenadanog gubljenja kotrole ;vozila, naveo je AMSS.Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Nema zadržavanja vozila na putnićkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz Srbije na prelazu Batrovci čekaju pet sati, na prelazima Šid i Sremska Rača četiri sata, a na Kelebiji tri sata.
Kurir.rs