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Zimske gume su obavezne od 1. novembra ali, s obzirom na to da je sneg moguć i pre ovog datuma, postavlja se pitanje mogu li vozači da budu kažnjeni ako snežne padavine budu pre pre zakonskog roka za zamenu pneumatika.

Stručnjaci za bezbednost saobraćaja upozoravaju da pravo pitanje nije da li vas čeka kazna, već da li je vaš automobil zaista spreman za uslove na putu.

Zimske gume na automobilima su po Zakonu o bezbednosti saobraćaja obavezne od 1. novembra do 1. aprila. Ovo postavlja pitanje šta se dešava ako nas sneg iznenadi pre zakonskog roka i da li policija tada može da kazni vozače koji nisu zamenili letnje pneumatike zimskim.

Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, oko 19. oktobra moguć je prodor hladnog vazduha sa severoistoka, koji bi u kombinaciji sa ciklonom u blizini obale Tunisa mogao da donese prvi konkretniji sneg ove jeseni u planinskim predelima regiona.

Za vozače koji planiraju putovanje u planinske predele, to znači da bi o zameni pneumatika trebalo da razmišljaju i pre početka zakonskog roka, posebno zbog bezbednosti na putevima na kojima se uslovi mogu brzo promeniti.

Foto: Shutterstock

Da li policija može da kazni vozače ako sneg padne pre 1. novembra

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i pravnik, objašnjava da vozači koji pre 1. novembra nastave da voze sa letnjim gumama, čak i ako su na putu zimski uslovi, zbog toga ne krše zakonsku obavezu korišćenja zimskih pneumatika.

- Ne može da snosi nikakve zakonske posledice ako pre 1. novembra padne sneg, a nema zimske gume. Ali, to je nešto što mi svakako ne preporučujemo. Sad više ne pričamo o zakonu, nego o bezbednosti - ističe Okanović.

Kako objašnjava, suština nije samo u tome da li vozaču preti novčana kazna, već u tome da li je vozilo adekvatno pripremljeno za uslove na putu.

- Mi se upravo trudimo da podignemo svest u Srbiji, da ljudi shvate da se propisi ne poštuju zbog propisa, nego zbog toga da im se ne bi desilo nešto loše. Isto kao za dečje sedište. Ne treba dete da se vozi u dečjem sedištu zato što to piše u zakonu, nego zato da bi preživelo sudar - poručuje Okanović.

Damir Okanović Foto: Kurir Televizija

Zašto zimske gume nisu važne samo kada pada sneg?

Inače, zimske gume ne služe samo za vožnju po snegu i ledu, već su prilagođene i niskim temperaturama. Kada temperatura padne ispod 7 stepeni Celzijusa, letnje gume gube deo svojih karakteristika prianjanja, što može da utiče na stabilnost vozila i dužinu zaustavnog puta.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, zaustavni put pri kočenju sa letnjim pneumaticima može biti i do dva puta duži nego sa zimskim gumama, u zavisnosti od uslova vožnje i podloge.

Razlika je i u samoj konstrukciji pneumatika. Zimske gume imaju mekšu i elastičniju smešu, kao i dublje kanale i poseban dezen koji pomažu u odvođenju vode i bljuzgavice. Time se poboljšava prianjanje u hladnim i vlažnim uslovima i smanjuje rizik od gubitka kontrole nad vozilom.

Zbog toga stručnjaci savetuju vozačima da ne čekaju prve snežne padavine, već da o zameni pneumatika razmišljaju i u skladu sa temperaturama i uslovima u kojima najčešće voze.

Koliko košta zamena zimskih guma?

Pored bezbednosti, jedan od razloga zbog kojih vozači odlažu zamenu pneumatika jesu i troškovi. Cene kompleta novih zimskih guma kreću se od oko 17.000 do čak 60.000 dinara, u zavisnosti od dimenzije i proizvođača.

Vozači koji već imaju zimske pneumatike trebalo bi da provere njihovu istrošenost, starost i stanje, kao i da li ispunjavaju propisane uslove za korišćenje. Sama činjenica da su gume zimske ne znači da su automatski bezbedne.

Foto: Shutterstock

Kolike su kazne od 1. novembra?

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, od 1. novembra do 1. aprila zimski pneumatici obavezni su kada se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.

Prema podacima iz dostupnog materijala, novčana kazna za fizičko lice koje ne poštuje ovu obavezu iznosi od 10.000 do 20.000 dinara, dok su za pravna lica i odgovorna lica propisani viši iznosi.

Ipak, poenta pripreme vozila za zimu nije samo izbegavanje kazne. Kako upozorava Okanović, vozači bi trebalo da vode računa o bezbednosti čak i onda kada ih zakon na određenu meru još ne obavezuje, jer posledice vožnje neprilagođene uslovima na putu mogu biti mnogo ozbiljnije od novčane kazne.