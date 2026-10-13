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Promenljive vremenske prilike otežavaju vožnju, i vozači moraju češće da se prilagođavaju težim uslovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Tokom noći i jutra pored magle i vlažnih kolovoza na deonicama koje prolaze kroz šumska područja postoji i opasnost od lišća na putu što u kombinaciji sa jutarnjom vlagom povećava rizik od proklizavanja točkova i nenadanog gubljenja kotrole vozila, naveo je AMSS.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja vozila na putnićkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz Srbije na prelazu Batrovci čekaju pet sati, na prelazima Šid i Sremska Rača četiri sata, a na Kelebiji tri sata.

(Kurir.rs)

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