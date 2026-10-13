Slušaj vest

Pokrov Presvete Bogorodice predstavlja njen omofor (pokrivač) koji je "ona razastrala nad Hrišćanima - u viđenju koje je imao prepodobni Andrej Jurodivi i njegov učenik". Veruje se da Bogorodica i dalje drži ovaj pokrov iznad nas i štiti nas od zla.

Običaj kaže da žene koje nisu rađale, treba da na ovaj veliki praznik zapale sveću, pomole se i poste.

Predanje kaže. Na sutrašnji dan 911. godine, za vreme cara Lava Mudrog, Sveta Deva Marija tokom službe javila se okupljenom narodu na molitvi u Bogorodičinoj crkvi u Carigradu. U četvrtom času svenoćnog bdenija, vernici su ugledali Presvetu Majku Božiju sa raširenim omoforom, odnosno pokrovom na rukama, kojim je pokrila sve prisutne, dajući znak da pod svoje okrilje uzima sve koji veruju u nju i njenog sina.

Uveden je tako praznik, u narodu poznat i kao Pokrovica, koji proslavljala Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu hrišćanskog roda, koja moli Gospoda za milost prema grešnima.

Foto: Solaris / Alamy / Profimedia

Praznik poštuju svi, a žene, po običajnom kalendaru, danas ne bi trebalo da rade bilo kakve teške fizičke poslove. Mlade žene se naročito mole Bogorodici, zaštitnici svih žena, a posebno porodilja i majki.

Pećka Patrijaršija proslavlja Pokrov Presvete Bogorodice kao slavu. Praznik prati i sledeća molitva:

"O, Presveta Djevo, Mati Gospoda višnjih Sila, Carice neba i zemlje, svemoćna Zastupnice grada i zemlje naše! Primi ovo pohvalno i blagodarno pojanje od nas nedostojnih slugu Tvojih i molitve naše uzesi ka prestolu Boga Sina Tvoga da milostiv bude nama grešnima i da blagodat Svoju rasprostre na one što poštuju svečasno Ime Tvoje i klanjaju se sa verom i ljubavlju čudotvornoj ikoni Tvojoj. Jer mi nismo dostojni da se On smiluje na nas, ako Ga Ti, Vladičice, ne umilostiviš za nas, pošto Ti sve možeš kod Njega. Zato pribegavamo Tebi kao sigurnoj i brzoj Zastupnici našoj: usliši nas koji se molimo Tebi; zakloni nas svemoćnim pokrovom Svojim i izmoli u Boga, Sina Svoga, pastirima našim revnost i brigu za duše naše, gradonačelnicima – mudrost i silu, sudijama – pravdu i nepristrasnost, nastavnicima – razum i smirenoumlje, supruzima – ljubav i slogu, deci – poslušnost, zlostavljanima – strpljenje, uvrediocima – strah Božiji, tužnima – blagodušnost, radosnima – uzdržljivost, a svima nama duh znanja i pobožnosti, duh milosrđa i krotosti, duh čistote i pravde.

Foto: Shutterstock