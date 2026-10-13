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Veliki skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ biće održan danas, 13. oktobra, u Zaječaru, u Hali sportova „Timok“.

Iz istočne Srbije biće poslate poruke o budućnosti zemlje, daljem napretku regiona i planovima za unapređenje privrede, infrastrukture i životnog standarda građana.

Za posetioce je pripremljen raznovrstan program koji obuhvata nastupe poznatih muzičkih izvođača, sadržaje za različite generacije, kao i obraćanje Aleksandra Vučića, tokom kojeg će biti predstavljeni planovi za budućnost i razvoj istočne Srbije.

Muzički program počinje u 17 časova, a na sceni Hale sportova „Timok“ nastupiće Nadežda Biljić, Ana Bekuta, sestre Gobović i Darko Lazić. Njihove pesme dobro su poznate publici različitih generacija, zbog čega će muzika biti jedan od važnih segmenata današnjeg događaja.

Uz poznate hitove i okupljanje građana iz različitih delova istočne Srbije, početak skupa obeležiće atmosfera zajedništva, dok će centralni deo događaja biti posvećen planovima za budućnost i dalji razvoj ovog regiona.

Posebnu pažnju privući će obraćanje Aleksandra Vučića, nosioca liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, koji će predstaviti prioritete za naredni period i ključne pravce razvoja istočne Srbije.

Među važnim temama biće dalji razvoj regiona, privlačenje novih investicija, modernizacija infrastrukture i stvaranje boljih uslova za život građana. Istočna Srbija raspolaže značajnim potencijalima, a njihovo iskorišćavanje predstavlja važan korak ka jačanju lokalne privrede, otvaranju novih mogućnosti i stvaranju perspektive za mlade koji žele da ostanu i grade budućnost u svom kraju.

Skup u Zaječaru biće prilika da se predstave prioriteti i planovi za naredni period, uz fokus na ekonomski napredak, nove razvojne šanse i ravnomerniji napredak svih delova Srbije.

Ne propustite današnji događaj u Hali sportova „Timok“ koji će objediniti muzički program i predstavljanje vizije razvoja istočne Srbije, a početak nastupa zakazan je za 17 časova.