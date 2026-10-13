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U saobraćajnoj nezgodi u Boljevcima lakše je povređen muškarac, rečeno je u beograskoj službi Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio oko 19 časova u Nautičkom selu "Biser" u smeru ka Obrenovcu, a povređeni je prevezen u Urgentni centar u Beogradu.

Dežurne ekipe beogradske Hitne pomoći intervenisale su ukupno 136 puta, od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

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