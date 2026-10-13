Politika
DA SE NAJEŽIŠ! Jahorinom se orio "Ruzmarin", studenti iz Srpske, Srbije i Crne Gore zajedno pevaju, poslali snažnu poruku svima koji bi da zavade narod (VIDEO)
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Studenti iz Srpske, Srbije i Crne Gore sinoć su na Jahorini napravili scenu za pamćenje zajedno otpevavši poznatu pesmu narodne muzike "Ruzmarin".
Tako su zajedno, u jedan glas, dali podršku zajedništvu naroda u Srbiji i poslali snažnu poruku svima koji bi da podele građane Srbije.
Pogledajte scenu zbog koje su mnogi Srbi širom sveta i zaplakali.
Kurir.rs
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