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Studenti iz Srpske, Srbije i Crne Gore sinoć su na Jahorini napravili scenu za pamćenje zajedno otpevavši poznatu pesmu narodne muzike "Ruzmarin". 

Tako su zajedno, u jedan glas, dali podršku zajedništvu naroda u Srbiji i poslali snažnu poruku svima koji bi da podele građane Srbije.

Pogledajte scenu zbog koje su mnogi Srbi širom sveta i zaplakali.  

  Kurir.rs

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