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Siniša Mali, potpredsednik SNS i predstavnik liste "Aleksandar Vučić- Ujeidnjena Srbija", boravio je danas u Kleku kod Zrenjanina i razgovarao sa oko 200 vatrogasaca, dobrovoljnih i profesionalnih, ljudi koji svakodnevno pokazuju šta znače odgovornost, hrabrost i služenje zajednici.

"Živimo u vremenu kada klimatske promene i duga, izuzetno topla leta sve češće donose požare velikih razmera. Tada se na najteži način vidi koliko je čovek nemoćan pred vatrenom stihijom, ali i koliko su vatrogasci nezamenjivi. Njihov posao je da čuvaju živote, domove, useve i prirodu", naveo je Mali i dodao:

"To je jako težak posao i zato je važno da njihovu profesiju cenimo i poštujemo. Posebno poštovanje zaslužuju dobrovoljni vatrogasci. To su naši sugrađani koji, pored svojih redovnih poslova i obaveza, dobrovoljno stavljaju svoje vreme, znanje i energiju u službu zajednice. Njihov doprinos je nemerljiv.

U Srbiji danas radi 3.619 profesionalnih vatrogasaca-spasilaca, dok je obučeno 3.615 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Samo od početka ove godine dobrovoljni vatrogasci učestvovali su na čak 2.853 intervencije. U poslednjih pet godina nabavljeno je 141 vatrogasno-spasilačko vozilo, izgrađeno 14 novih objekata i nastavljaju se ulaganja u opremu i infrastrukturu.

Nakon razgovora u Vatrogasnom domu, zajedno smo nastavili druženje uz vojnički pasulj u Lovačkom domu, gde sam im se zahvalio za sve što rade za Srbiju. A ja sam pokušao da vidim da li bih mogao da radim ovaj težak posao i da se za jedan minut obučem u njihovu uniformu.

Na predstojećim izborima lista broj 1 je lista koja objedinjuje brigu o svim profesijama, svih građana Srbije. Do pobede! 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".