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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", tokom današnjeg obilaska istoka Srbije, obišao je i radove na sanaciji puta Zlot - Podgorac.

"Mnogo sam srećan što smo pre samo 20 dana obećali početak sanacije puta Zlot – Podgorac, a danas sam već zatekao radnike koji vredno rade na toj deonici. Divni ljudi ovog kraja dobiće 12 kilometara potpuno novog asfalta", naveo je Vučić i dodao:

"P. S. Fotografija sa mojim novim prijateljem Miljanom mi je neprocenjiva!"

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