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Prilikom obilaska Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, gde se godišnje obavi oko 3.200 porođaja, ministarka Kovačević je uručila 50 poklon-paketa za bebe. Tom prilikom istakla je da ova ustanova na najbolji način pokazuje povezanost zdravstva, brige o porodici i demografske politike, najavivši i nova državna ulaganja u porodilišta širom zemlje uz nastavak finansijske podrške roditeljima.

- Želeli smo da im donesemo poklone i da sa ovog mesta pošaljemo poruku da je zdravstvena zaštita u našoj zemlji više nego zadovoljavajuća. Druga važna poruka je da imamo skoro 900 više rođenih beba u prvoj polovini godine, i to je jedan od glavnih razloga zbog kojih sam danas ovde.

Govoreći o regionalnoj slici i gradovima u kojima je zabeležen pozitivan trend, ministarka je naglasila važnost sveobuhvatne brige o svakoj porodici.

01:57 Jelena Žarić Kovačević : Prema statistici, Niš prednjači po novorođenim bebama Izvor: Kurir televizija

- Prema statistikama, Niš prednjači po broju novorođenih beba i meni je kao Nišlijki izuzetno drago zbog toga. Pored Niša, istakla bih i Novi Sad, Užice, kao i bolnicu ’Dragiša Mišović’ u Beogradu. Mi ćemo obići i te ustanove, ali nije sve samo u zdravstvenoj zaštiti - suština je u tome da moramo brzinom i pažnjom obuhvatiti svako dete i svaku porodicu, a to je upravo ono što država radi.

U fokusu budućih planova je i dalje unapređenje infrastrukture zdravstvenih ustanova na jugu zemlje.

- Mnogo novca je uloženo u novi Klinički centar u Nišu, a značajna sredstva biće uložena i u novu zgradu ginekologije i porodilišta. To će biti ogroman korak za naš grad, koji nastavlja da bude regionalni centar zdravstvene zaštite za oko dva miliona ljudi iz južne i jugoistočne Srbije - objasnila je ministarka.

Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Foto: Kurir Televizija

Pored ulaganja u objekte, ministarka se osvrnula i na direktna finansijska davanja porodicama za svako novorođeno dete.

- Kada vidimo ove bebe, s ponosom možemo da govorimo o roditeljskom dodatku, koji je u Srbiji najviši u regionu. Država redovno isplaćuje od pola miliona dinara za prvo dete, 600.000 za drugo, 2.180.000 za treće, pa sve do 3.200.000 dinara za rođenje četvrtog deteta. Zahvaljujući finansijskoj stabilnosti i novim programima, ovi iznosi će vremenom verovatno biti i dodatno uvećani.

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Kurir.rs

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