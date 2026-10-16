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Danas tokom jutarnjih časova biće hladno. Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom u granicama proseka za ovaj period godine. Kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava, gde će biti i malo hladnije, u subotu samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuje i u ostalim predelima.

Jesen je pokazala svoje hladnije lice, a prema prognozama meteorologa, u narednim danima očekuju nas sveža jutra, niže dnevne temperature i povremene padavine. Ipak, prema trenutno raspoloživim podacima, krajem oktobra moglo bi da dođe do promene vremena i porasta temperature, uz više suvih i toplijih dana.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), danas će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, ali uglavnom suvo, dok se posle podne očekuje postepeno razvedravanje sa severoistoka.

Hladno jutro, tokom dana do 19 stepeni

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok se na istoku povremeno očekuju i jaki udari. Jutarnja temperatura kretaće se od nula do devet stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni.

Do kraja sedmice jutra će ostati hladna, dok će tokom dana biti umereno oblačno, uz sunčane intervale i temperature uglavnom u granicama proseka za ovo doba godine.

Foto: Beta/Dragan Gojić

Kada je reč o padavinama, u predelima južnije od Save i Dunava, danas će gde će biti i hladnije u poređenju sa ostatkom Srbije a biće i povremene kiše. U subotu su padavine moguće još ponegde u istočnoj Srbiji, dok bi sredinom naredne sedmice kiša mogla da zahvati i druge krajeve.

Obilnija kiša oko 22. oktobra

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavio je na svom Fejsbuk profilu da će naredni dani biti relativno sveži, naročito tokom vikenda, uz veoma hladne noći i mogućnost prizemnog mraza u pojedinim predelima.

Prema njegovoj prognozi, slabije padavine moguće su u petak i oko 20. oktobra, dok bi oko 22. oktobra nešto obilnija kiša mogla da zahvati južne delove regiona.

Čubrilo je naveo da se do petka očekuje pretežno sunčano vreme, ali uz hladne noći, tokom kojih će se minimalne temperature kretati od minus jedan do osam stepeni. Zbog toga je prizemni mraz moguć ponegde i u nizijama.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

- U petak se očekuje povećanje oblačnosti, uz prodor hladnijeg vazduha nad istočne delove regiona. Slaba kiša moguća je posebno u planinskim predelima Srbije i Crne Gore, dok bi iznad 1.400 metara nadmorske visine moglo da bude i snega. Severni vetar će pojačati, a duž Jadrana očekuje se bura. U subotu će dnevne temperature biti primetno niže u istočnim krajevima, gde se očekuje oko osam stepeni, dok bi na zapadu regiona mogle da dostignu 16 stepeni - napisao je.

Drugog dana vikenda, nakon veoma hladnog jutra, očekuje se više sunčanih intervala, ali će vreme i dalje biti sveže.

Krajem oktobra stiže otopljenje

Početkom naredne sedmice očekuje se postepena promena vremenskih prilika, ali će se svežije vreme zadržati još nekoliko dana. Slaba kiša moguća je oko 20. oktobra na severu regiona, dok bi južne krajeve u narednom periodu mogle da zahvate nešto jače padavine.

Do 23. oktobra maksimalne temperature uglavnom će se kretati od 13 do 18 stepeni. Nakon toga, prema Čubrilovoj proceni, moglo bi da dođe do jačanja anticiklona nad našim delom Evrope i priliva relativno toplog vazduha.

Foto: screenshot FB/Užička Posla

Takva promena donela bi period uglavnom suvog i relativno toplog vremena, uz hladne noći i dnevne temperature od 16 do 20 stepeni.

- Kako je jesen negde na svojoj sredini, doneće nam period uglavnom suvog i relativno toplog vremena, uz hladne noći i dnevne maksimume od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Prema trenutno raspoloživim podacima, još oko desetak dana ostajemo u trendu relativno hladnog vremena, zatim sledi otopljenje - naveo je Čubrilo.

Biometeorološka prognoza

Prema biometeorološkoj prognozi, očekuju se povoljnije prilike za hronično obolele osobe, što bi moglo da doprinese smanjenju uobičajenih tegoba. Kod zdravih osoba ne očekuju se izraženije meteoropatske reakcije, dok se srčanim bolesnicima savetuje blag oprez.

Preporučuje se i adekvatno odevanje, posebno tokom jutarnjih i večernjih sati, kada će temperature biti najniže.

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Kurir.rs