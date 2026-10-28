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Stranci koji prvi put dođu u Srbiju često na društvenim mrežama dele utiske o našoj zemlji, a jedan turista nije krio oduševljenje Beogradom. Od izgleda ljudi do čistoće grada, gotovo sve što je video izazvalo je njegovu reakciju.

Rajan Vilijams, koji na Instagramu objavljuje pod imenom thescottishkorean, podelio je njegove prve impresije u srpskoj prestonici.

"Svi izgledaju kao Rimljani"

- Upravo sam stigao u Srbiju. Vau, ljudi su stvarno prelepi. I ogromni su, baš su visoki, ne znam zašto. Pogledajte ih, kao da nose rimske toge, a i svi izgledaju kao Rimljani. Ljudi, zaljubio sam se već jedno 20 puta - rekao je on u snimku objavljenom na Instagramu.

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Posebno je istakao koliko mu prija osećaj sigurnosti dok boravi u Srbiji.

- Tako sam srećan što ovde neću biti meta dobacivanja. Tako je lepo samo sedeti i opuštati se, znajući da mi se to neće dogoditi. Dođite u Srbiju, ovde vas neće zadesiti tako nešto - poručio je kroz šalu.

"Ljudi su prelepi, sve je čisto"

Njegovu pažnju privukla je i čistoća grada, zbog čega je ponovo izrazio oduševljenje.

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- Upravo sam primetio koliko je sve čisto, a ljudi su prelepi. Bože moj - rekao je na kraju snimka.

Vilijams je tako podelio svoje prve utiske iz Beograda, a u snimku je pomenuo i čvarke, pokazujući interesovanje za domaću hranu, ali i domaću rakiju.

Kurir/Espreso/Blic

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Kako je živeti u Srbiji kao stranac Izvor: TikTok/tomishamonae