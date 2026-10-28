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Čekaonice domova zdravlja širom Srbije sve su punije, a građani se žale na iste ili veoma slične simptome - visoku temperaturu, jak bol u grlu, dugotrajan kašalj, glavobolju, bolove u mišićima i izraženu malaksalost. Neki od njih za viruse kažu da su nezaustavljivi "mutanti" koji napadaju i staro i mlado.

Posebno zabrinjava to što se deca tek oporave, a već za nekoliko dana ponovo završe bolesna, dok sve više ljudi kašlje nedeljama. Grip je ove godine stigao ranije, a iako je do sada laboratorijski potvrđeno sedam slučajeva, lekari upozoravaju da respiratorni virusi kruže i da se tegobe često komplikuju novim infekcijama.

Dok podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da je tokom prve dekade oktobra zabeleženo 6.639 oboljenja sličnih gripu, doktorka Biserka Obradović je ranije objasnila zašto se mnogima čini da nikako ne mogu da ozdrave i zbog čega se kašalj zadržava nedeljama.

Dve faze bolesti

- Problem nastaje što nam se ljudi javljaju tek kada dođe do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Grip i njemu slični virusi imaju dve faze. Prva je akutna faza, koja dolazi sa jako visokom temperaturom koja ide do 40 stepeni, javlja se bol u mišićima, glavobolja, bol u očnim jabučicama. Glavobolja i bol u očnim jabučicama su jedan od simptoma koji grip razlikuje od drugih respiratornih infekcija pa i od kovida. Zatim kašalj koji nije u napadima, dok je kod kovida kašalj u napadima. Ta prva faza jako ruši imunitet. Posle nje je druga faza u kojoj dolazi do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Obično ljudi kažu - opet mi se vratio grip. Nije se to desilo, već je došlo do neke sekundarne infekcije - objasnila je ranije dr Obradović.

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Doktorka je objasnila i da se radi o kapljičnim infekcijama koje se šire veoma brzo.

- Inkubacija kod gripa traje od četiri sata do dva dana. Čovek može da ode zdrav na posao, a da se vrati sa gripom - upozoravala je doktorka.

Inače, glavnib simptom gripa je jako visoka temperatura, koja ide do 40!

Kako jačati imunitet u sezoni virusa

- Deca je lakše podnose, jer kod starijih se javlja bol u leđima, u mišićima, osoba se oseća kao da ju je voz pregazio, malaksalo, iscrpljeno, i zbog toga stariji mnogo teže podnose viruse nego deca - navela je dr Obradović i upozorila da je glavna stvar jačanje imuniteta:

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- Najbolja prevencija je vakcinacija, zatim zdrava ishrana. Što više svežeg voća i povrća. Fizička aktivnost, dobar san koji traje od šest do osam sati, jer dobar san je povezan sa ishranom i fizičkom aktivnošću. Pušači, što manje nikotina, znamo da nikotin razara C vitamin pa pušači treba da unose 6 puta više C vitamina nego nepušači. Lepo raspoloženje je jako bitno, jer mi biramo stres, a stres bira bolest. Naravno, kafopije, manji unos kafe jer jedna šoljica kafe izbaci sedam šoljica tečnosti, a znamo da nam je tečnost osnovna za metaboličke procese.