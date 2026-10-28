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Postoje mali, gotovo automatski gestovi koje mnogi ljudi rade bez razmišljanja, kao deo svakodnevice koja se prenosi godinama. Jedan od njih u Srbiji posebno privlači pažnju - prekrštavanje kada se ugleda crkva, bilo da ste u šetnji, automobilu ili javnom prevozu.

Za jedne, to je prirodan izraz vere i unutrašnje zahvalnosti. Za druge, navika koja se prenosi „s kolena na koleno“, bez jasnog razmišljanja o tome šta zapravo znači. I upravo tu počinje pitanje koje se često postavlja - da li je to obaveza, tradicija ili lični izbor?

Teolog Nebojša Lazić daje odgovor koji skida pritisak sa ideje da postoji „pravilno“ ili „pogrešno“ ponašanje, naglašavajući da je krsni znak pre svega stvar slobode i lične vere, a ne strogo pravilo.

Krsni znak kao lični izraz vere i zahvalnosti

Kako objašnjava teolog, prekrštavanje kada se vidi hram ne treba posmatrati kao obavezu, već kao spontani čin koji dolazi iznutra.

„Autentični izraz naše vere i pobožnosti, umesto da doživimo kao slobodu, mi smo počeli da tumačimo pogrešno i da ga doživljavamo kao prepreku. To što se krstimo kada prolazimo pored crkve jeste, suštinski, čin zahvalnosti. Savremen čovek, koji je stalno u žurbi, jurnjavi i poslu, kada ugleda hram Božiji, zahvali se Bogu, seti se Boga i svega što nam je dao“, objašnjava teolog Nebojša Lazić.

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U tom smislu, kako ističe, ključna reč nije navika, već zahvalnost, i upravo zato ovaj gest ne može da bude nešto što se radi „po dužnosti“.

Zašto zahvalnost ne može da bude obaveza

Jedan od važnih delova njegovog tumačenja odnosi se na samu prirodu zahvalnosti, koja gubi smisao ako postane prisila ili pravilo.

„Zahvalnost nije pod moranje, jer onda ne bi bila zahvalnost. Tako je i sa ovim činom kada se prekrstimo ispred hrama, crkve ili krsta“, navodi Lazić.

Drugim rečima, ono što mnogi rade instinktivno ima smisla samo ako dolazi iz ličnog osećaja, a ne iz očekivanja okoline. I tu se, kako objašnjava, otvara prostor za razumevanje da verovanje nije mehanički obrazac, već unutrašnji odnos.

Kako nastaju običaji i zašto nisu uvek verski rituali

U razgovoru o tradiciji, teolog podseća da mnogi običaji koje danas doživljavamo kao „nepisana pravila“ imaju vrlo praktično poreklo, a ne mistično značenje.

„Zašto se pokojnik nosi u povorci i zašto se zastaje na tri mesta? U srednjem veku, tokom epidemija, groblja su bila udaljena od naselja, pa je ljudima koji su nosili kovčeg bio potreban predah“, objašnjava Lazić.

Foto: Ilija Ilić

Slično objašnjava i druge prakse koje su se zadržale kroz vreme, poput pranja ruku nakon sahrane ili uzimanja ugljevlja, naglašavajući da se često radilo o higijenskim merama, a ne simboličkim ritualima.

Običaji koji su se menjali kroz istoriju

Teolog se osvrće i na neke društvene običaje koji su vremenom potpuno nestali ili su zakonski ukinuti, kao što je „kupovina mlade“.

„Mladoženja je nekada novcem otkupljivao mladu od njene porodice, a te sume su ponekad bile basnoslovne. Knez Aleksandar Karađorđević je još 1846. godine zabranio taj običaj, smatrajući ga nečim što je protivno ljudskom dostojanstvu“, kaže Lazić.

Ovaj primer, kako navodi, pokazuje koliko se tradicija menja kroz vreme i kako društvo prepoznaje kada određeni običaji više nisu u skladu sa savremenim vrednostima.

Vera kao sloboda, a ne pravilo

Na kraju, suština njegove poruke svodi se na ideju slobode u veri i odnosu prema običajima koji nas okružuju.

- Ne treba robovati običajima. Bog je iznad običaja. Rituali i običaji deo su kulturnog nasleđa i nisu verski obredi ukoliko nisu povezani sa Crkvom. Vera oslobađa, a ne porobljava - zaključuje teolog Nebojša Lazić, piše 24sedam.

U toj rečenici sabira se i šira poruka, a to je da svaka radnja ima smisla samo ako iza nje stoji razumevanje, a ne automatsko ponavljanje. A upravo tu, između navike i svesnog izbora, mnogi danas traže svoj lični odgovor.