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Kupujete kozmetiku, kafu, alkohol ili neki drugi proizvod u velikom marketu, platite na samouslužnoj kasi, a onda vas na izlazu iznenadi zvuk alarma? Razlog mogu da budu sigurnosne zujalice koje trgovci postavljaju na robu kako bi je zaštitili od krađe. Posebno su zanimljive male bele nalepnice koje na prvi pogled mogu da liče na običnu deklaraciju, a kupci često i ne primete da se nalaze na proizvodu koji su upravo platili.

Zaštita robe od krađe postala je važan deo poslovanja velikih trgovinskih lanaca. U prodavnicama se zato koriste različiti sigurnosni sistemi, od plastičnih zaštitnih kućišta i tvrdih zujalica do tankih nalepnica koje se aktiviraju kada proizvod prođe kroz sigurnosni prolaz na izlazu iz objekta.

Takva zaštita ne mora da bude postavljena samo na luksuzne ili veoma skupe artikle. U zavisnosti od procene rizika i politike prodavnice, može se naći i na svakodnevnim proizvodima.

Na kojim proizvodima se najčešće mogu videti sigurnosne nalepnice?

Foto: Privatna Arhiva

U velikim marketima zaštita može da se koristi na različitim kategorijama robe, a konkretan izbor zavisi od trgovinskog lanca, vrste proizvoda i procenjenog rizika od krađe.

Među proizvodima na kojima kupci mogu da primete sigurnosne oznake ili druge oblike zaštite nalaze se kozmetika i parfemi, pojedini proizvodi za negu lica i tela, alkoholna pića, kafa, žvake, čokolade, bombonjere, salame, šunke i suhomesnate prerađevine u pakovanju, crevu pa čak i one pakovane na delikatesu, pakovano meso...

U nekim prodavnicama zaštita se nalazi u vidu vidljive plastične zujalice, dok se na drugim proizvodima koriste tanke samolepljive oznake koje se lako mogu pomešati sa običnom deklaracijom ili nalepnicom sa bar-kodom. Ipak, izgled i mesto postavljanja razlikuju se od proizvoda do proizvoda, pa ne postoji jedinstveno pravilo koje važi za sve markete.

Zašto trgovci uvode sve više mera zaštite?

Jedan od razloga za korišćenje ovakvih sistema jeste sprečavanje krađa u prodajnim objektima. Trgovci nastoje da smanje gubitke i zaštite robu, a sigurnosne oznake predstavljaju jednu od mera koje mogu da pomognu u tome.

Posebnu pažnju prodavnice posvećuju samouslužnim kasama, na kojima kupci sami skeniraju artikle i obavljaju plaćanje bez klasičnog kasira. Iako je takav način kupovine praktičan i često ubrzava odlazak iz prodavnice, i dalje je potrebno da svaki proizvod bude pravilno evidentiran i da se sigurnosna zaštita deaktivira kada je to predviđeno sistemom.

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Upravo zato se može dogoditi da kupac uredno plati sve artikle, ali da se alarm ipak oglasi na izlazu. To ne mora da znači da je kupac učinio bilo kakav prekršaj.

Platili ste robu, a alarm se oglasio? Evo šta može da bude razlog

Ako ste sve artikle uredno platili, a sigurnosni prolaz ipak reaguje, jedan od mogućih razloga jeste da oznaka nije deaktivirana ili da je došlo do greške u sistemu. Mogući su i drugi tehnički uzroci, zbog čega sam zvuk alarma nije dokaz da je neko pokušao da iznese neplaćenu robu.

U takvoj situaciji najbolje je da se mirno obratite zaposlenom i pokažete račun, kako bi se proverilo šta je izazvalo signal. Ako ste kupovinu obavili na samouslužnoj kasi, račun može da pomogne u potvrdi da su svi artikli evidentirani i plaćeni.