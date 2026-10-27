Da li je bolje grejati stan ceo dan ili samo po potrebi?

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Sa dolaskom hladnijih dana, pravovremena priprema doma i automobila može da pomogne da se smanje troškovi grejanja i goriva, ali i izbegnu nepotrebni rizici.

Električar Branko Zrnić i automehaničar Đorđe Šljukić za RTS su govorili o tome kako da sačuvamo toplotu u domu, bezbedno koristimo grejne uređaje i pripremimo automobil za zimu. Održavanje uređaja, provera kočnica i pravovremena zamena guma neke su od mera koje mogu da doprinesu većoj bezbednosti i manjim troškovima tokom zimskih meseci.

Redovno održavanje grejnih uređaja i automobila, dobra izolacija doma i pravilna upotreba električnih uređaja mogu da doprinesu uštedi novca i većoj bezbednosti tokom zime.

Zidovi su, prema rečima električara Branka Zrnića, među važnim faktorima koji utiču na toplotu u domu. Ako su hladni, odvlače toplotu iz prostorije, zbog čega je važno zaštititi ih odgovarajućom izolacijom sa spoljne strane.

Radijatorski mulj često je uzrok hladnih radijatora i sporog zagrevanja Foto: Shutterstock

Za one koji imaju centralno grejanje, a radijatori im ispravno rade, Zrnić predlaže jednostavno rešenje koje može da pomogne u zadržavanju toplote.

- Dovoljno je da stavi aluminijumsku foliju između radijatora i zida - naveo je Zrnić, objašnjavajući da ona odbija toplotu nazad u prostoriju, umesto da se ona prenosi na zid.

Grejalice i TA peći treba očistiti pre početka grejne sezone

Zrnić upozorava da mnogi građani ne proveravaju grejne uređaje pre nego što ih ponovo uključe, iako su tokom prethodne zime radili bez problema.

- Pre svake sezone očistite taj ventilacioni sistem od te staklene prašine, proverite sve te vodove električne - savetuje Zrnić kada je reč o TA pećima.

Foto: Kurir

Kako je objasnio, nakupljena prašina može da se izduvava u prostoriju, dok kod kalorifera, odnosno grejalica sa ventilatorom, može da ometa rad ventilatora. Ukoliko se ventilator zaglavi, grejač može da nastavi da radi bez odgovarajućeg izduvavanja toplote, što povećava rizik od pregrevanja i požara.

Kako očistiti radijator fenom za kosu Foto: Printscreen/Youtube

Zbog toga preporučuje da se grejni uređaji redovno održavaju i čiste, a da se za poslove koji zahtevaju otvaranje i servisiranje uređaja angažuju stručna lica. Kao manje rizičnu alternativu kaloriferima izdvaja radijatore koji nemaju ventilator.

TA peć ili klima-uređaj: šta je isplativije?

Kada je reč o troškovima grejanja, Zrnić ukazuje na prednost korišćenja jeftinije električne energije za akumulaciju toplote u TA pećima.

Kako je objasnio, TA peć snage tri kilovata, u zavisnosti od izolacije i drugih uslova, može da zagreva prostor od oko 50 kvadratnih metara. Ako se toplota akumulira tokom perioda niže tarife, može da se koristi tokom dana.

- A ova peć vam potroši za tu akumulaciju samo tri kilovat-sata za sat vremena - rekao je Zrnić, poredeći takav način grejanja sa klima-uređajem snage 1.000 vati, koji bi za deset sati rada potrošio najmanje deset kilovat-sati električne energije.

Ipak, stvarna potrošnja zavisi od konkretnog uređaja, uslova u prostoru, spoljne temperature i načina korišćenja, pa izbor grejanja treba prilagoditi potrebama domaćinstva.

Redovan servis automobila važniji je od vremenske prognoze

Automehaničar Đorđe Šljukić ističe da se mnogi problemi na automobilu mogu sprečiti redovnim održavanjem, bez čekanja prvih mrazeva.

- Najvažnije je redovno održavati auto, i onda neće vas boleti glava, i nećete gledati u kalendar i u vremensku prognozu, da li je minus ili nije - rekao je Šljukić.

Radijator Foto: Shutterstock

Posebnu pažnju treba obratiti na filter kabine, jer zapušen filter može da doprinese magljenju stakala i smanjenoj vidljivosti. Važno je proveriti i trap i kočnice, budući da se nedostaci koji se na suvom kolovozu možda ne primećuju u zimskim uslovima mogu znatno više odraziti na bezbednost.

Šljukić navodi da redovan servis treba obavljati prema preporukama proizvođača i intervalima održavanja konkretnog vozila, a ne isključivo prema godišnjem dobu.

Zašto zamenu zimskih guma ne treba ostavljati za poslednji trenutak

Kako se približava 1. novembar, raste i broj vozača koji odlaze kod vulkanizera da zamene gume. Šljukić objašnjava da razlika između letnjih i zimskih guma nije samo u šari već i u smeši od koje su napravljene.

- Letnja smesa je mnogo tvrđa nego zimska. I samim tim nije otporna na niske temperature - objasnio je Šljukić.

Zimske gume prilagođene su hladnim uslovima, dok se njihova upotreba tokom leta ne preporučuje zbog većeg habanja, moguće veće potrošnje goriva i drugačijih karakteristika kočenja.

Govoreći o gumama za sve sezone, Šljukić kaže da one mogu biti praktičan izbor za vozače koji se uglavnom kreću gradom, gde su snežne padavine ređe. Ipak, upozorava da takvi pneumatici predstavljaju kompromis i da nisu idealni za sve uslove vožnje, naročito u planinskim predelima.

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Kako smanjiti potrošnju goriva zimi

Zimski uslovi vožnje mogu da povećaju potrošnju goriva zbog gužvi, sporijeg kretanja i rada motora dok je hladan. Prema rečima Šljukića, jedan od najjednostavnijih načina za uštedu jeste prilagođavanje stila vožnje.

- Pa, najjednostavnije je da popustite pedalu gasa i to je najbezbolnije, najlakše - rekao je automehaničar.

Dodaje da je za manju potrošnju važno da automobil bude tehnički ispravan, ali i da se motoru omogući da dostigne radnu temperaturu. Kod većine savremenih automobila nije potrebno dugo zagrevanje u mestu - nakon kratkog vremena potrebnog za stabilizaciju rada motora može se krenuti lagano, uz umereno opterećenje dok se motor zagreva.

Zaključak sagovornika je da priprema za zimu ne mora da podrazumeva velike izdatke ako se na vreme obave osnovne provere i održavanje.

- Suština je samo: održavajmo kućne aparate da bi ih bezbedno koristili, a logiku zdravog razuma koristimo što više da bismo mogli da odredimo šta nam je bolje - poručio je Branko Zrnić.

Kurir/RTS