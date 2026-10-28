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Svađe u porodici često počinju zbog sitnica, ali se iza teških reči, međusobnih optužbi i narušenih odnosa kriju i gordost, sujeta i nespremnost da čovek najpre pogleda sopstvene postupke.

U pravoslavnom učenju, mir u domu ne može se odvojiti od unutrašnjeg mira čoveka, a put ka njemu počinje iskrenim preispitivanjem sebe, pokajanjem i uzdržavanjem od osuđivanja drugih.

Porodični odnosi zahtevaju strpljenje, razumevanje i spremnost da se sasluša druga strana, naročito onda kada dođe do neslaganja.

Ipak, u trenucima ljutnje čovek često prvo primeti ono što mu smeta kod bližnjih, dok sopstvene reči i postupke ne sagledava sa istom pažnjom. Tako se nesporazumi produbljuju, a svakodnevne rasprave mogu da naruše mir među ljudima koji su jedni drugima najbliži.

U pravoslavlju, preispitivanju sebe i pokajanje imaju važno mesto u duhovnom životu. Čovek je pozvan da se suoči sa sopstvenim slabostima, da se molitvom obraća Bogu i da kroz post i Sveto pričešće jača svoju veru.

Foto: Klavdiia Arziukova/Shutterstock

O tome je govorio i otac Arsenije Boka, ukazujući na značaj duhovnog života i borbe sa sopstvenim slabostima kada su u pitanju porodični odnosi:

"Svađa u kući dolazi od greha. Nema ničeg lakšeg nego varati sebe i sujetno misliti da si nešto, a u stvari si ništa. Ne pokušavaj da osuđuješ druge sve dok ne počneš sebe da preispituješ. Udesetostruči plač i uzdisanje svog srca zbog grehova svojih, jer oni mogu biti deset puta gori nego što misliš. Požuri da upoznaš sebe i tada ćeš saznati mnoge stvari. Ko vidi svoje grehe, osetiće mir Božiji kako ulazi u njega. Činite dobro i postite, iznurujete telo kako ne bi pobesnelo, jer Bog pomaže sve one koji govore: Gospode, pomiluj nas! Ojačajte kroz Sveto pričešće, i ne može se desiti da je bilo šta nemoguće".