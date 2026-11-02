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Slavica Božović, sestra Đorđa Božovića Giške, komandanta i osnivača Srpske garde i jedne od najuticajnijih figura beogradskog podzemlja, preminula je u Beogradu. Decenijama je u javnosti otvoreno svedočila o burnim dešavanjima iz devedesetih, sukobima u kriminogenom miljeu, kao i o ulozi Zorana Uskokovića Skoleta, čoveka koji je kasnije označen kao organizator atentata na Željka Ražnatovića Arkana.

Jedna od najdramatičnijih priča iz života Slavice Božović vezana je za period kada je njen brat Đorđe bio u zatvoru u Evropi. Slavica je u to vreme držala poznati splav "Crni Đorđe" na Adi Ciganliji, gde se jedne noći dogodio brutalan napad opasne beogradske ekipe predvođene Goranom Bojovićem Amonijakom. Nezvani gosti su bez ikakvog povoda napali pevačicu na splavu, a zatim zapretili potapanjem objekta.

Foto: Privatna Arhiva

O tom opasnom okršaju i hrabrosti tada još uvek mladog Zorana Uskokovića Skoleta, ispričala je Slavica Božović, Giškina sestra:

- Znači Skole je bio izuzetno hrabar momak. To se graničilo sa ludošću do koje mere je bio hrabar. Moj Đorđe je bio po zatvorima po Evropi, a taj mali je rastao kao klinac mimo Đorđa. Uletela je jedna ekipa usred noći na moj splav, njih pet-šest, i zaleteo se taj Amonijak i udario mi pevačicu pištoljem po glavi, krv je šikljala na sve strane. Pretio je da će sutra doći da mi potopi splav. Od 150 Đorđerovih drugova niko sutradan nije došao da me zaštiti, osim pokojnog Dragana Vujačića Mačeta, koji mi je doveo Skoleta. Skole je bio gladan, tražio mi je pola kile hleba i ćevape. Kada su ti napadači ponovo došli, Skole je izašao i vratio se noseći kratež zamotan u providnu kesu. Kad su videli kratež, ti likovi su od straha poskakali u vodu na Adi. Skole je u desnoj ruci držao kratež na njegovom vratu, a levom jeo onih pola kile hleba i ćevape. Bio je drzak, bezobrazan i neverovatno hrabar - ispričala je pokojna Slavica tada u jednoj emisiji.

Giškina poruka Skoletu: "Tvoj sam večiti dužnik"

Iako Zoran Uskoković Skole nije odrastao uz Gišku, već u drugim gradskim ekipama, njegov postupak prema Slavici ostavio je dubok trag u porodici Božović. Kada je Đorđe Božović izašao iz zatvora i saznao kako je mlad momak zaštitio njegovu sestru i obezbedio splav, lično je potražio Skoleta.

Foto: Vijesti.me/Zoran Đurić

Amonijak likvidiran 1992. godine

Goran Bojovič Amonijak pripadao je staroj gardi zemunskog podzemlja, a povezivan je sa poznatim kriminalcima devedesetih, među kojima su bili Giška i Zoran Šijan. Ubijen je u septembru 1992. godine, kada su napadači iz automobila ispalili rafal u njegov „mercedes“. Njegovo ubistvo povezivano je sa ranijim sukobima u kriminalnom miljeu.

Foto: PrintScreen/Legende devedesetih

Susret dvojice žestokih momaka ostao je zabeležen u Slavičinim sećanjima, a kako je otkrila Slavica Božović, Giškina sestra:

- Prošle su godine, Đorđe je izašao iz zatvora i sreo Skoleta. Zahvalio mu se i rekao: "Tvoj sam večiti dužnik. Hvala ti što si zaštitio moju sestru i moju familiju. Odužiću ti se kad-tad u životu. Mnogo sam lepih stvari čuo o tebi i volim hrabre mlade ljude, ali žali Bože što nisi odrastao u mojim rukama - rekao je tada Giška Skoletu, a prenela Slavica u emisiji Balkan info.

Odnos sa Arkanom i sudbina beogradskog podzemlja

Slavica Božović je u svojim kasnijim svedočenjima često analizirala i kompleksne odnose između njenog brata Giške i Željka Ražnatovića Arkana, dva autoriteta iz tog vremena. Skole je deceniju kasnije postao jedno od ključnih imena u istrazi ubistva Arkana u hotelu "Interkontinental" 2000. godine, nakon čega je i sam likvidiran u surovom obračunu sa pripadnicima zemunskog klana.

Željko Ražnatović Arkan Foto: REUTERS Ivan Milutinovic

Slavica je istakla da je nakon pogibije brata proživljavala najteže dane, ali je uvek pamtila ljude koji su joj učinili dobro u životu. Godinu dana nakon Giškine smrti, srela je Skoleta u bašti restorana kod "Užica" u dva sata ujutru, gde ju je Skole izgrlio i dočekao sa velikim poštovanjem.

Odlazak još jednog svedoka burnih dešavanja devedesetih

Đorđe Božović Giška poginuo je 15. septembra 1991. godine na ratištu kod Gospića kao komandant Srpske garde, u 36. godini života pod nerazjašnjenim okolnostima. Njegova sestra Slavica bila je ključna figura u očuvanju istine o njegovom životu i borbi, a 2017. godine prisustvovala je ekshumaciji i prenosu njegovih posmrtnih ostataka u porodičnu grobnicu u selu Bezjovo u Kučima u Crnoj Gori.

Njenom smrću u Beogradu zatvorena je još jedna važna stranica svedočenja o akterima, tajnama i krvavim raspletima beogradskog podzemlja iz devedesetih godina.