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Sveštenik Slobodan Čavka ispričao je potresnu priču o bebama koje su roditelji, zbog telesnih mana, odbili da vide, a u jednom slučaju navodno čak tražili i da se dete isključi sa aparata.

Kako je naveo, lekari su nastavili da se bore za život bebe, dok je druga, spremna za otpust iz bolnice, čekala da neko dođe po nju.

Njegovo svedočenje otvorilo je bolno pitanje o tome koliko smo spremni da prihvatimo život koji nije onakav kakvim smo ga zamišljali.

Lekar čuva dečiji život od roditelja ubica

- Video sam jedno dete u inkubatoru prošle godine koje je rođeno sa telesnom manom, u smislu da ruke i noge ima onako nekako drugačije, da to tako kažemo, ali dete je u životu, živi i dalje. I čuo sam razgovor pored lekara koji kažu da to dete niko nije došao da vidi. Roditelji nisu hteli da vide to dete, jer po njihovim kriterijumima, nije savršeno, nije ono što su oni očekivali - ispričao je sveštenik u besedi.

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Jedan lekar je, prema njegovim rečima rekao da su čak roditelji tražili da se to dete isključi sa aparata.

- On kaže: "Znate šta, ja kao lekar ne mogu to da učinim, meni to ni zakon ne dozvoljava. Mi moramo da držimo to dete u životu dok god ima nade." I ja se vraćam kući toga dana i razmišljam, zamislite, lekar čuva dečiji život od roditelja ubica. Kako to zvuči? Kako smo mi uzeli Božje u naše ruke, da mi rešavamo pitanje života, ali to dete, iako ima neku manu, i ono je dar od Boga, i ono je Bogom dano - naglašava otac Slobodan Čavka.

Čavka je objasnio da ljudi često pogrešno tumače izraz "Bogom dan", pa je naveo da ga je jednom neko upitao da li je i on Bogom dan. Odgovorio je potvrdno, ističući da to ne znači da je savršen, već da mu je Bog podario život.

"Nije mi dete nešto savršeno"

- Naravno da smo svi Bogom dani, iako nesavršeni, iako imamo neke probleme i poteškoće. Bogom si dan. Jer da Bogom nisi dan, ne bi daha bilo u tebi, ne bi srce tvoje kucalo. I onda se mi tako ponašamo: "Nek, nije mi dete nešto savršeno" - rekao je on i dodao:

- Ima jedno dete, isto, za koje sam čuo, na istom tom odeljenju, kažu: "Dete je dobilo otpusnu listu, spremno da izađe iz bolnice. Niko ne dolazi po njega." Pa to je da se čovek naježi kada čuje u šta smo se mi pretvorili danas. Daleko smo dogurali.