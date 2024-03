PRIČA SVEŠTENIKA ZORANA RASPLAKALA SRBIJU Anastasija (11) sa onkologije ga uvek čekala: "PA GDE SI POPE... TU SE SVE PREOKRENULO"

Potresna priča srpskog sveštenika Zorana Kerezovića, koji dugo godina posećuje odeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, gde se nalaze jako bolesna deca rasplakala je mnoge Srbe kada je ispričao poučnu ali tužnu priču o jednoj maloj devojčici Anastasiji.

Pričajući o tome koliko je i njemu, kao sveštenom licu bilo teško da posećuje mesto na kom se nalaze deca koje već sutra možda neće biti, otkrio je kako je svoj pristup ovom odeljenju i pogled na svu bolesnu decu promenio nakon rečenice jedne 11-godišnje Anastasije.

Video isečak podkasta u kom je gostovao sveštenik našao se na Iks društvenoj mreži, na profilu "Баба Јага".

- Dugo godina ja idem na jedno odeljenje na Onkološkom institutu gde su deca pacijenti... njih ima uvek oko dvadesetak, menjaju se u tim nekim vremenskim intervalima.

I sada, pošto su to deca koja su teško bolesna, to je obično sredom popodne oko pet-šest, ja odem tamo odem do njih. Meni je teško bilo tamo da idem zaista, sve ostalo nekako al' tamo mi je teško jer znam da jedno dete možda neće biti više tu.

"Od tog trenutka u meni se sve preobrazilo"

I jednom prilikom par puta dolazi jedna mala Anastasija koja je imala nekih 11 godina, ostala je bila bez kose i ona se pričešćivala. I sad, jednu sredu ja sam nešto zaglavio u nekom saobraćaju i maltene to mi je bio razlog da ne dođem, da samog sebe opravdam, koliko mi je bilo teško.

Sledeće srede dolazim mala Anastasija viče: 'Pa gde si ti bre pope prošli put da me pričestiš?', kaže: 'Ko zna kol'ko ću ja ovde'.

Od tog trenutka, verujte mi, u meni se sve preobrazilo, više mi nije bilo teško da idem. Išao sam sa radošću... Te Anastasije više nema, ona je vrlo brzo posle toga otišla Bogu. Ali da, to je bio trenutak koji pamtim ceo život", rekao je sveštenik.

Njegove reči rasplakale su veliki broj korisnika pomenute mreže koji su samo mogli da se slože sa jednim od mnogobrojnih komentara ispod snimka koji glasi:

"I mi kažemo da imamo nekih problema!".

