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Jesen je vreme kada mnogi građani kupuju desetine kilograma kupusa za zimnicu, ali pre nego što izdvoje novac, trebalo bidobro da pogledaju šta stavljaju u džak. Od sumnjivog merenja i nejasnih cena do lošijih glavica sakrivenih ispod onih najlepših, nekoliko detalja može da napravi veliku razliku u kućnom budžetu.

Sa dolaskom jeseni počinje i tradicionalna sezona pripreme zimnice, a kupus je među namirnicama koje se u ovom periodu kupuju u najvećim količinama. Mnogi građani već obilaze pijace i biraju čvrste, zdrave glavice za kiseljenje, jer žele da obezbede dovoljno zaliha za hladnije dane.

Međutim, kada se kupuje 20, 30, 50 ili više kilograma kupusa, čak i mala razlika u izmerenoj težini ili kvalitetu može da napravi primetan trošak. Zato kupci ne bi trebalo da se vode isključivo najnižom cenom, već i da obrate pažnju na način merenja, stanje glavica i konačan iznos koji plaćaju.

Koliko košta kupus za zimnicu?

Cena kupusa zavisi od pijace, mesta prodaje, sorte, kvaliteta, porekla i količine koja se kupuje. Posebno je važno razlikovati cenu po kilogramu od eventualne cene za džak ili veću količinu.

kupus na pijaci u Vranju Foto: Tatjana Stamenkovic

Kupci bi zato pre kupovine trebalo da pitaju koliko košta kilogram, da li se cena menja pri kupovini na veliko i koliki će biti ukupan iznos. Konkretne aktuelne cene na pijacama razlikuju se od grada do grada i potrebno ih je proveriti na dan kupovine, kako se građani ne bi oslanjali na zastarele cenovnike.

Ipak, ni najpovoljnija ponuda nije uvek i najisplativija. Glavice sa mnogo oštećenih listova, truleži ili delova koji moraju da se odstrane mogu da donesu više otpada, pa kupac na kraju dobija manje kvalitetnog kupusa nego što je očekivao.

Vaga, džak i cena: Na ove detalje posebno obratite pažnju

Jedna od prvih stvari koju treba proveriti jeste vaga. Ako se kupus meri pred kupcem, važno je da vaga pre merenja pokazuje nulu i da se jasno vidi izmerena težina.

Problem može da nastane i kada se kupus meri u džaku, gajbi ili drugoj ambalaži. Ako se težina ambalaže ne oduzme, kupac može da plati i ono što zapravo nije kupio. Zbog toga treba pitati da li je ambalaža uračunata u težinu i tražiti da se njena masa pravilno odbije.

Posebnu pažnju treba obratiti i na cenu. Dešava se da kupac čuje jednu cenu, a da prilikom plaćanja dođe do nesporazuma oko toga da li je ona izražena po kilogramu, za ceo džak ili za određenu količinu. Najjednostavnija zaštita jeste da se pre merenja jasno dogovore cena i ukupni uslovi kupovine.

Ako postoji sumnja da vaga ne pokazuje tačnu težinu, kupac može da zatraži kontrolno merenje na javnoj vagi pijace, ukoliko je dostupna, ili da se obrati upravi pijace i nadležnoj inspekciji.

Lep kupus na vrhu, a šta se krije ispod?

Priprema kupusa za kiseljenje Foto: youtube/Domaći Kuhar

Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju jeste kvalitet robe koja se kupuje. Kada se uzima veća količina kupusa, nije dovoljno pregledati samo nekoliko glavica sa vrha gomile ili iz otvorenog dela džaka.

Kupci bi trebalo da pogledaju i glavice iz sredine i sa dna, jer se tek tada može steći bolja slika o kvalitetu cele količine. Nije dobro da se kupovina zasniva samo na primerima koje prodavac pokaže, bez provere ostatka robe.

Treba obratiti pažnju na mekane delove, neprijatan miris, vidljivu trulež, napukle glavice i druga oštećenja. Spoljašnji listovi i koren takođe mogu da utiču na količinu upotrebljivog kupusa, pa je važno proceniti koliko će otpada ostati nakon čišćenja.

To, naravno, ne znači da svaki prodavac pokušava da obmane kupca. Ipak, kod kupovine većih količina sasvim je opravdano pregledati robu i tražiti da se izmeri upravo ono što je dogovoreno.

Kako da kupite dobar kupus za kiseljenje?

Za kvalitetnu zimnicu nije presudno samo koliko kilogram košta. Važno je odabrati zdrave, čvrste glavice, bez znakova truleži i većih oštećenja. Kupus treba da bude odgovarajućeg kvaliteta za kiseljenje, a kupci bi trebalo da izbegavaju glavice koje su vidno propale ili imaju neprijatan miris.

Kiseli kupus u buretu Foto: youtube/Domaći Kuhar

Pre kupovine veće količine korisno je da se prvo pregleda nekoliko glavica, da se dogovori cena i da se proveri način merenja. Ako se kupuje ceo džak, treba razjasniti da li se bira svaka glavica pojedinačno ili se uzima unapred pripremljena količina.

Važno je i da kupac ne žuri. Nekoliko minuta dodatne provere može da spreči neprijatno iznenađenje kada se roba donese kući i počne priprema zimnice.

Šta da uradite ako posumnjate na prevaru?

Ako kupac primeti razliku između dogovorene i naplaćene cene ili posumnja da je roba pogrešno izmerena, trebalo bi odmah da reaguje, dok je kupovina još u toku. Može da zatraži ponovno merenje, proveri račun ako ga je dobio i zabeleži podatke o tezgi, ceni i okolnostima.