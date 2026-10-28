Društvo
Vasilije Katić osvojio srebrnu medalju iz matematike na takmičenju OlympiadUSA
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Učenik 8. razreda Matematičke gimnazije, Vasilije Katić, ostvario je odličan rezultat u drugom krugu međunarodnog takmičenja OlympiadUSA i osvojio srebrnu medalju iz matematike.
Takmičenje je održano onlajn 17. oktobra i ono okuplja učenike iz različitih zemalja, saopštila je Matematička gimnazija.
Organizuje se u više disciplina i više takmičarskih krugova, a Vasilije se takmičio iz matematike.
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