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Učenik 8. razreda Matematičke gimnazije, Vasilije Katić, ostvario je odličan rezultat u drugom krugu međunarodnog takmičenja OlympiadUSA i osvojio srebrnu medalju iz matematike.

Takmičenje je održano onlajn 17. oktobra i ono okuplja učenike iz različitih zemalja, saopštila je Matematička gimnazija.

Organizuje se u više disciplina i više takmičarskih krugova, a Vasilije se takmičio iz matematike.