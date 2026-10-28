Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao građane da dobrovoljno daju krv: Spisak svih lokacija za ovu nedelju
Institut za transfuziju krvi Srbije u Beogradu pozvao je punoletne sugrađane da tokom ove nedelje daju krv. Građani dobrovoljno mogu dati krv u Institutu za transfuziju radnim danom od 7.00 do 19.00 sati i subotom od 8.00 do 15.00 sati.
Akciji se danas na terenu pridružuju zaposleni u RB "Kolubara", Ceroviti potok, od 11.00 do 15.00 časova, a sutra zaposleni u Termoelektrani "Kolubara" od 9.00 do 14.00 i "Telekomu Srbija" od 9.00 do 15.00 sati.
U četvrtak će dežurstva biti organizovana u Osmoj beogradskoj gimnaziji od 11.00 do 15.00, Crvenom krstu Obrenovca od 9.00 do 14.00 časova i za zaposlene u RB "Kolubara", Prerada - Sušara, od 9.00 do 15.00 časova, a u petak za zaposlene u RB "Kolubara", Baroševac, Montažni plac, od 9.00 do 14.00 sati.
Za predstojeći vikend planirano je nekoliko akcija, i to u subotu u "Point centru" u Kaluđerici od 9.00 do 13.00, a u nedelju ispred Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu od 9.00 do 13.00, "Delta sitija" u Novom Beogradu od 10.00 do 13.00 i "Ada mola" na Čukarici od 14.00 do 17.00 sati.
"Krv se ne proizvodi u fabrici. Krv daruju ljudi. Budi jedan od njih", navedeno je u pozivu Instituta.