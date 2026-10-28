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Na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici i u širem rejonu Beograda realizuje se letačka obuka kadeta četvrte godine Vojne akademije na studijskom programu Vojno vazduhoplovstvo.

Obuka je deo letačkog osposobljavanja kadeta za dužnosti pilota helikoptera Vojske Srbije, a izvodi se na lakim višenamenskim helikopterima „gazela“ uz stručno vođstvo nastavnika letenja i iskusnih pilota iz 890. mešovite helikopterske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade.

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Foto: Ministarstvo odbrane

Kadeti, u skladu s programom obučavanja, trenutno prolaze osnovnu obuku, uz kontrolne letove sa instruktorom, kao i vežbe aerodromskog i vanaerodromskog sletanja i poletanja. U nastavku ih očekuju ostali razdeli letenja — navigacijsko, grupno, instrumentalno i noćno letenje — kako bi bili u potpunosti osposobljeni za ovaj tip vazduhoplova. Na taj način se zaokružuje kompletan proces njihove letačke obuke tokom studija.

Da bi pristupili letačkoj obuci, oni su prethodno prošli teorijsku pripremu koja obuhvata sticanje znanja o konstrukciji i karakteristikama helikoptera „gazela“, radio-navigacijskoj opremi, osnovama aerodinamike, meteorologije i tehnike pilotiranja.

Realizacijom ove letačke obuke, obezbeđuje se da se kadeti, odmah po prijemu početnih oficirskih dužnosti u helikopterskim eskadrilama Vojske Srbije, fokusiraju na napredne oblike obuke i preobuku za borbene helikoptere „gama“ ili višenamenske helikoptere H-145 i Mi-17.

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