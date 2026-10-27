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Iako je hladnoća stezala Beograd, ispred kapele Svete Petke na Kalemegdanu od rane zore slivala se reka vernika.

Neko je došao da se pomoli za zdravlje, neko da zahvali, a neko s tugom koju godinama nosi u srcu. U nepreglednom redu, u miru, bez guranja i galame, vernici su satima čekali da na praznik Svete Petke celivaju deo njenih moštiju i zahvate vodu s njenog izvora.

Foto: Marko Karović

Iza svakog lica bila je drugačija životna priča, ali ih je na ovom mestu povezivala vera i potreba da u molitvi pronađu utehu.

Foto: Marko Karović

"Nema ništa bez Boga"

Vernici Srpske pravoslavne crkve obeležili su praznik Prepodobne mati Paraskeve, u narodu poznatije kao Sveta Petka.

Među vernicima koje su reporteri Kurira sreli ispred kapele na Kalemegdanu bila je i Dušica Ćurguz (70) iz Bavaništa, koja na ovo sveto mesto dolazi već 41 godinu. Na dolazak se zavetovala nakon što je njena tada šestogodišnja ćerka doživela nesreću.

Dušica Ćurguz Foto: Kurir

- Došla sam da se pomolim za ćerku i zdravlje. Znate, kad je ćerka imala šest godina, igrala se baš ovde kod ove crkve, sa sinom moje zaove. Igrali su se i gurali se i ona je pala ovde - pokazuje nam Dušica kameni zid iznad same kapele Svete Petke:

- To je tada bilo u kamenju sve, nije bilo sređeno kao sada. Pala je direktno na glavu s nekoliko metara visine, kotrljala se. Tekla je krv! Moj brat je brzo skočio i podigao je. Krenuli smo i rekli su nam iz crkve: "Unesite je! Dajte joj vode sa izvora i nek se umije." Nakon toga smo brzo krenuli ka parkingu, hteli smo u bolnicu da je vodimo. Nismo ni stigli do kola, a na mestu povrede više ničega nije bilo, ni krvi!

Foto: Marko Karović

Tada se, kako veli, zavetovala da će svake godine na praznik Svete Petke da dođe.

- To je bilo jedno čudo! Kad se to dogodilo, kao da sam se probudila. Nakon toga okrenula sam se veri. Nema ništa bez Boga - zahvalna je ona.

1/17 Vidi galeriju Praznik Svete Petke Foto: Marko Karović

Molitva svetiteljki

Zavet Svetoj Petki dala je i Dušičina zaova Anđelka Nikolić (78), koja živi u Beču, ali se trudi da na praznik, kad god može, dođe u kapelu na Kalemegdanu. Na ovo mesto ne dolazi samo da se pomoli već i da ispuni obećanje koje je dala u jednom od najtežih trenutaka svog života.

Anđelka Nikolić Foto: Marko Karović

- Tokom ulične kontrole našli su kod mene mađarske forinte, svi su mislili da ću biti u zatvoru. Mnogo sam se plašila zbog ćerke, pa sam se pomolila svetiteljki da se sve dobro završi. Suđenje je bilo baš na dan njenog praznik i oslobođena sam optužbi. Tada sam obećala da ću redovno dolaziti Svetoj Petki. To mi je neko olakšanje iznutra koje ne umem da objasnim. Samo vera u Boga - ispričala nam je Anđelka.

1/8 Vidi galeriju Praznik Sveta Petka Foto: Marko Karović

"Kad sam ušla u kapelu, odmah mi je laknulo"

Dragana Ćorić (73) juče je prvi put na praznik Svete Petke došla u kapelu na Kalemegdanu. Sa suzama u očima ispričala nam je da je pre dve godine izgubila ćerku i da joj je tuga zbog tog gubitka i dalje veliki teret.

Dragana Ćorić Foto: Marko Karović

- Čekala sam nekoliko sati, ali verujte da nisam ni osetila. Kako sam došla ovde u kapelu osetila sam olakšanje. Izgubila sam ćerku pre dve godine i to mi je teret na duši - kaže ona.

"Lepo je, ali plačem"

Božana Jovanović (70) došla je s velikom tugom koju nosi u srcu. Njena ćerka je ubijena, sahranjena je u Švedskoj...

Božana Jovanović Foto: Kurir

- Ne mogu da idem u Švedsku na groblje, došla sam ovde da se pomolim za pokoj njene duše. Pomolila sam se za svu svoju decu, da nam bude bolje. Samo da bude mir. Kad dođem ovde, osećam se lepše, ali moram da plačem - ispričala nam je Božana.

Sveta Petka pomaže onima koji s verom prilaze

Đakon Ivan Neđić istakao je za Kurir da Sveta Petka vekovima zauzima posebno mesto u životu pravoslavnih vernika.

Đakon Ivan Neđić Foto: Marko Karović

- Ovo je veliki praznik za čitav srpski i pravoslavni narod, zato što je Sveta Petka svetiteljka koja je tokom svih ovih vekova, otkako se upokojila, pomagala svim pravoslavnim ljudima, posebno ženama, udovicama, siročadi... Njene mošti, njeno telo koje je ostalo netruležno posle njene smrti, prohodilo je i ovim prostorima i bilo je ovde, upravo na ovom mestu gde se danas nalazi ovaj čudotvorni izvor. I taj izvor daje isceljenja i dan-danas, posle više od 500 godina kako su mošti bile tu, i pomaže onima koji s verom prilaze - rekao je đakon Neđić.