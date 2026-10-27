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Dario Nikolić (18) iz Bele Reke kod Šapca nestao je juče popodne, a porodica od tada nema nikakvih informacija o njemu i apeluje na sve koji su ga videli da se jave.

Prema prvim informacijama, Dario je iz svog sela otišao u Šabac kako bi se ošišao, a poslednji put je viđen u tržnom centru "BIG". Nakon toga gubi mu se svaki trag, a poslednji kontakt sa porodicom ostvaren je oko 16 časova, kada se čuo sa majkom. Od tog momenta njegov telefon je nedostupan i nije došao kući.

U razgovoru sa ocem nestalog mladića, potvrđeno je da je potraga u toku i da je slučaj zvanično prijavljen nadležnim organima.

- Otišao je iz sela da se ošiša, ali svaki trag mu se gubi između 12 i 16 časova. Imali smo kontakt s njim, javio se, ali se nakon toga nije vratio kući. Prijavili smo nestanak policiji - rekao je zabrinuti otac za Telegraf.

Porodica i prijatelji mole građane koji prepoznaju Darija ili imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju da odmah obaveste porodicu, odu najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 192.

Kurir.rs

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