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Patrijarh srpski Porfirije istakao je danas da je zajednica nužna potreba svakog čoveka, a da budemo jedno sa drugim ljudima je utkano u našu prirodu i poručio da jedinstvo nije moguće realizovati bez Hrista.

On je to rekao za RTV Slovo ljubve, posle posete Australiji, odgovarajući na pitanje može li jedinstvo koje su kroz crkvu postigli Srbi u Australiji biti primer i nama ovde, u doba razmirica i nesuglasica.

"Zajednica je nužna potreba svakog čoveka. A to da budemo jedno, jeste utkano u našu prirodu, tako smo sazdani. Zato Gospod i kaže, jer ne bi drugačije izrekao, poziv na jedinstvo. Zato i kaže da svi jedno budu, ili da svi jedno budemo. To jedinstvo ne znači bezličnu grupu određenih jedinki. To jedinstvo podrazumeva različitost. To jedinstvo podrazumeva posebnost delova te zajednice. To jedinstvo podrazumeva da svako unutar tog jedinstva ima svoj određeni, poseban pečat", rekao je patrijarh Porfirije.

A taj pečat, kako kaže, nije ništa drugo nego dar Božiji.

"Moramo znati da je jedinstvo blagoslov Božiji. Ali jedinstvo naprosto nije moguće realizovati bez duhovnih vrednosti. Jednom rečju: jedinstvo nije moguće realizovati bez Hrista", rekao je patrijarh Porfirije.

On se osvrnuo i na svoju posetu Australiji i i istakao da Srbi koji žive u Australiji iako su geografski udaljeni, su uvek sa maticom, upravo zato što se okupljaju na liturgiji.

Istakao je da je liturgija prisustvo Carstva Božijeg na zemlji i ona nam pruža eshatološko, onostrano iskustvo, iskustvo carstva Božijeg, gde smo svi zajedno sa Gospodom i oko Gospoda.

"Mi smo navikli da živimo po pravilu koje kaže: daleko od očiju, daleko od srca, što možda u nekim slučajevima i stoji, što je možda u nekim slučajevima istina, ali u slučaju ljudi koji veruju u Hrista i koji se hrane Hristom, koji se okupljaju u crkvi Hristovoj, ma koliko neko daleko bio, on je i u srcu i u nama i sa nama i pored nas, zbog ljubavi koju imamo prema Hristu i zbog toga što ta ljubav Hristova nas čini da možemo da po ljubavi budemo blizu i sa onima koji su od nas geografski udaljeni hiljadama i hiljadama kilometara", rekao je patrijarh Porfirije.

Zahvalio je Mitropolitu australijsko-novozelandskom na pozivu.

"Veoma sa zahvalan Bogu što imamo tamo takvog mladog episkopa, Mitropolita, koji je zaista u pravom smislu te reči: čovek crkve, čovek vere u Gospoda Hrista i čovek ljubavi", rekao je patrijarh Porfirije.

Naveo je da su nove generacije Srba, potomaka doseljenika, u Australiji potpuno integrisane i nemaju nikakav problem sa okolinom u kojoj žive.