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Tokom jutra i večeri vozači treba da budu dodatno oprezni zbog magle i moguće vlage na kolovozima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni i šleperi na izlaz na prelazu Horgoš čekaju pet sati, na Kelebiji četiri, a na Bezdanu, Batrovcima i Šidu tri sata.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja putničkih vozila.

Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

(Kurir.rs)

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