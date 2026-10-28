Društvo
Stanje na putevima i granicama: Oprez u vožnji zbog magle, višesatna zadržavanja za kamione
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Tokom jutra i večeri vozači treba da budu dodatno oprezni zbog magle i moguće vlage na kolovozima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Kamioni i šleperi na izlaz na prelazu Horgoš čekaju pet sati, na Kelebiji četiri, a na Bezdanu, Batrovcima i Šidu tri sata.
Na graničnim prelazima nema zadržavanja putničkih vozila.
Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.
(Kurir.rs)
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