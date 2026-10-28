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Dostavljači hrane u Srbiji mogu da biraju fleksibilno radno vreme, rade sopstvenim automobilom, skuterom ili biciklom, a u pojedinim oglasima navodi se moguća mesečna zarada od 150.000 do 250.000 dinara.

Ipak, stvarna primanja zavise od broja radnih sati, obavljenih dostava i troškova prevoza. Posao dostavljača hrane i namirnica privlači sve više ljudi koji žele dodatni prihod ili mogućnost da sami organizuju svoje radno vreme.

Za razliku od poslova sa fiksnim smenama, dostava može da se uklopi i u druge obaveze, zbog čega je zanimljiva studentima, zaposlenima koji traže dodatnu zaradu i onima kojima je potreban fleksibilniji posao.

Prema jednom oglasu za angažovanje dostavljača u Beogradu, mesečna zarada može da se kreće od 150.000 do 250.000 dinara. Međutim, navedeni raspon ne treba posmatrati kao garantovanu platu, jer konačan prihod zavisi od intenziteta rada i uslova angažovanja.

Od čega zavisi zarada dostavljača?

Na mesečna primanja najviše utiču broj sati provedenih na terenu, broj realizovanih porudžbina i potražnja za dostavom. Važni mogu biti i periodi dana u kojima se radi, udaljenost između restorana, prodavnica i kupaca, kao i eventualni bonusi.

Zbog toga dva dostavljača koji rade isti posao ne moraju da ostvare jednaku zaradu. Veći broj radnih sati može da donese veći prihod, ali to istovremeno znači i više vremena provedenog na putu.

Automobil, skuter ili bicikl: šta je potrebno za posao?

Dostava se može obavljati različitim prevoznim sredstvima, u zavisnosti od uslova angažovanja. Automobil može biti pogodan za duže relacije i veće porudžbine, dok skuter i bicikl mogu biti praktični za kretanje kroz gradske gužve.

Ipak, izbor prevoznog sredstva utiče i na troškove. Kod automobila treba uračunati gorivo, održavanje i amortizaciju, dok i skuter i bicikl zahtevaju određene troškove održavanja i opreme.

Zato je važno razlikovati ukupan prihod od novca koji dostavljaču ostaje nakon svih izdataka.

Kada se isplaćuje zarada?

U pojedinim oglasima za posao dostavljača navodi se isplata na svakih 15 dana. Pre prihvatanja angažovanja potrebno je proveriti konkretne uslove, način obračuna i dinamiku isplate, kao i to da li oglašeni iznos predstavlja bruto ili neto zaradu.

Foto: Marina Lopičić

Za one koji razmišljaju o ovom poslu, najvažnije je da unapred izračunaju koliko mogu da zarade u odnosu na broj radnih sati i troškove prevoza. Mesečna primanja od 150.000 do 250.000 dinara zvuče primamljivo, ali stvarna isplativost zavisi od toga koliko se radi i koliko novca ostane nakon svih troškova.