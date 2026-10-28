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Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije raspisala je javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu profesionalnih vojnika na određeno vreme za popunu radnih mesta u tenkovskim jedinicama u Prvoj, Drugoj, Trećoj i Četvrtoj brigadi Kopnene vojske i Tenkovskom bataljonu T-72M Kopnene vojske, a konkurs je otvoren do 31. oktobra.

Kapetan prve klase Marko Dražić naveo je da je konkurs namenjen kandidatima koji su spremni da svoje znanje, sposobnosti i lične kvalitete stave u službu odbrane zemlje i postanu deo tima koji odlikuju disciplina, odgovornost i zajedništvo.

Ko može da se prijavi

Prema njegovim rečima, konkurs se odnosi na sve državljane Srbije, mladiće i devojke starosti do 35 godina bez obzira da li su završili vojnu obuku sa oružjem ili ne.

- U okviru 15. tenkovskog bataljona Prve brigade Kopnene vojske, konkurs je raspisan za formacijska mesta vozač tenka i nišandžija na tenku. Reč je o odgovornim dužnostima koje zahtevaju obučenost, preciznost i spremnost za timski rad", rekao je Dražić - navedeno je u saopštenju Prve brigade Kopnene vojske.

Brzo do čina i posla

Obuka tenkista Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Ukazao je da stupanjem u jedinice Vojske Srbije mlade ljude očekuje izazovan, dinamičan i siguran posao i dodao da, iako je prijem u jedinice po javnom konkursu na određeno vreme, oni koji se istaknu radom vrlo brzo mogu napredovati do podoficirskog čina i stalnog radnog odnosa.

- Stupanjem na snagu izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije, profesionalnim vojnicima je data mogućnost zaključenja ugovora na neodređeno vreme, u skladu sa propisanim uslovima. Vojska Srbije nudi različite mogućnosti karijernog i stručnog usavršavanja, napredovanja, a istovremeno ostvaruju prava po pitanju zdravstvene i socijalne zaštite za sebe i članove porodica - istakao je Dražić.

Podsetio je da je od maja ove godine na snazi odluka kojom se pripadnicima koji obavljaju zadatke u sastavu tenkovskih jedinica isplaćuje dodatak za radni doprinos u iznosu od 20 odsto od plate čime su, kako je naveo, njihova mesečna primanja dodatno uvećana.

Tenkovske jedinice su oduvek svojom vatrenom moći, oklopnom zaštitom i manevarskim sposobnostima činile udarnu pesnicu Kopnene vojske, navodi se u saopštenju.

Ističe se da Vojska Srbije kontinuirano prati savremene trendove u razvoju tenkovskih jedinica i iskustva savremenih oružanih sukoba, sa ciljem da se unaprede sposobnosti, zaštita i efikasnost naših tenkovskih posada.

Dodaje se da se posebna pažnja posvećuje modernizaciji tenkova, unapređenju vatrene moći, zaštite posade i sistema za upravljanje vatrom i da se pored tehničkog unapređenja sredstava, značajan akcenat stavlja i na obučenost pripadnika tenkovskih jedinica.

Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Kako se navodi, tenkovske jedinice predstavljaju jedan od ključnih elemenata borbene moći Kopnene vojske, zbog čega Vojska

Srbije kontinuirano ulaže u njihovo opremanje, modernizaciju i kadrovsko jačanje.

Detalji o prijavi

Informacije o opštim i posebnim uslovima za prijem, načinu konkurisanja, sprovođenju izbornog postupka, roku za podnošenje prijava i ostala neophodna obaveštenja u vezi sa konkursima dostupni su na veb-sajtu Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs), Vojske Srbije (www.vojska.mod.gov.rs) i u magazinu ''Odbrana''.

Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da je Treća brigada kopnene vojske započela novi ciklus obuke tenkovskih jedinica i da su pozvali zaiteresovane za službu u ovoj ili nekoj drugoj tenkovskoj jedinici Vojske Srbije da se prijave na konkurse za prijem lica iz građanstva na formacijska mesta vozača i nišandžija.

Kako je navedeno, obuka se sprovodi na tenkovima M-84 i T-72MS u bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske i u Tenkovskom bataljonu T-72M, radi održavanja i daljeg osposobljavanja za realizaciju namenskih zadataka u odbrambenim i napadnim operacijama.

Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju.