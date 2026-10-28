Vakcinacija i prevencija u prvom planu: Istraživanje u Šumadiji otkrilo važne podatke o HPV-u: Ova grupa mladih u fokusu
- Institut za javno zdravlje Kragujevac, uz podršku grada, sprovodi projekat o HPV infekcijama u Šumadiji i edukuje srednjoškolce o prevenciji i vakcinaciji.
- Analizirano je oko osam hiljada uzoraka iz perioda 2018–2023, a visokorizični HPV otkriven je u 24,68 odsto slučajeva.
- Najveći udeo pozitivnih rezultata zabeležen je kod pacijenata do 24 godine, sa 39,15 odsto.
Centar za mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje Kragujevac, pod pokroviteljstvom Grada Kragujevca, sprovodi projekat "HPV infekcije u Šumadijskom okrugu: epidemiološki pregled i plan javno zdravstvenih aktivnosti“, koji povezuje analizu laboratorijskih podataka sa edukacijom mladih o očuvanju zdravlja.
U okviru projekta održane su edukativne radionice u srednjim školama, a njihovo sprovođenje nastavlja se prema utvrđenom planu.
Kroz interaktivna predavanja i razgovora sa zdravstvenim radnicima, učenici se informišu o načinima prenošenja HPV-a, posledicama infekcije i mogućnostima prevencije, sa posebnim osvrtom na značaj vakcinacije.
Istraživački deo projekta obuhvatio je analizu približno osam hiljada uzoraka testiranih u periodu 2018–2023.godine.
Visokorizični tipovi HPV-a otkriveni su u 24,68 odsto uzoraka, dok je najveći udeo pozitivnih rezultata zabeležen među pacijentima do 24 godine - 39,15 odsto.
Ovi nalazi ukazali su na značaj pravovremenog informisanja i preventivnih aktivnosti usmerenih na mlade.
Projektne aktivnosti završavaju se u petak, 30. oktobra 2026. godine, uz poruku da briga o zdravlju počinje znanjem i razgovorom.
Svako razjašnjeno pitanje i svaka pouzdana informacija korak su ka tome da mladi u budućnost zakorače sigurnije, spremniji da čuvaju svoje zdravlje.
Kurir.rs/ Blic