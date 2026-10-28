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Centar za mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje Kragujevac, pod pokroviteljstvom Grada Kragujevca, sprovodi projekat "HPV infekcije u Šumadijskom okrugu: epidemiološki pregled i plan javno zdravstvenih aktivnosti“, koji povezuje analizu laboratorijskih podataka sa edukacijom mladih o očuvanju zdravlja.

U okviru projekta održane su edukativne radionice u srednjim školama, a njihovo sprovođenje nastavlja se prema utvrđenom planu.

Kroz interaktivna predavanja i razgovora sa zdravstvenim radnicima, učenici se informišu o načinima prenošenja HPV-a, posledicama infekcije i mogućnostima prevencije, sa posebnim osvrtom na značaj vakcinacije.

Istraživački deo projekta obuhvatio je analizu približno osam hiljada uzoraka testiranih u periodu 2018–2023.godine.

Foto: Shutterstock

Visokorizični tipovi HPV-a otkriveni su u 24,68 odsto uzoraka, dok je najveći udeo pozitivnih rezultata zabeležen među pacijentima do 24 godine - 39,15 odsto.

Ovi nalazi ukazali su na značaj pravovremenog informisanja i preventivnih aktivnosti usmerenih na mlade.

Projektne aktivnosti završavaju se u petak, 30. oktobra 2026. godine, uz poruku da briga o zdravlju počinje znanjem i razgovorom.

Svako razjašnjeno pitanje i svaka pouzdana informacija korak su ka tome da mladi u budućnost zakorače sigurnije, spremniji da čuvaju svoje zdravlje.