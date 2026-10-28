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Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštava da je u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, tako što će od 1. novembra 2026. godine petkom, subotom i nedeljom biti otvoren u radno vreme od 7 do 22 časova, dok će ostalim danima raditi od 7 do 19 časova.

Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

Kurir.rs

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