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Na domaćem tržištu nekretnina postoje jasne naznake novog talasa priliva državljana Rusije, ali i Turske, potvrđuje Dobrica Ilić iz agencije za nekretnine "Etagi".

Ipak, za razliku od prvog velikog "udara" koji je doneo tektonske poremećaje, situacija na terenu danas izgleda potpuno drugačije - uslovi su znatno kontrolisaniji, a i zakupci i stanodavci nastupaju sa znatno više opreza.

Kako ističe Ilić, stanje na tržištu u segmentu iznajmljivanja i kupoprodaje jeste veoma dinamično, ali znatno stabilnije u odnosu na početne periode masovnog dolaska stranaca.

Rusi više ne pristaju na paprene cene i gledaju van Beograda

Od početka godine izdvojio se jasan trend promene u ponašanju stranih državljana, pre svega Rusa.

- Za razliku od prvog talasa, sadašnji klijenti su mnogo taktičniji, oprezniji i dolaze sa iskustvom i znanjem o našem tržištu.Nisu više spremni da plaćaju nerealno visoke cene niti da idu iznad realne tržišne vrednosti zakupa - naglašava Ilić.

Još jedna krupna promena jeste decentralizacija potražnje. Kako navodi, mnogi stranci se više ne fokusiraju isključivo na prestonicu, već aktivno traže nekretnine i u drugim gradovima širom Srbije.

Tri prepreke za pronalazak stana u prestonici

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Dodaje i da pored širenja fokusa na druge gradove, pronalazak stana za ruske državljane u Beogradu danas je postao prilično izazovan, i to iz tri ključna razloga:

Visoka potražnja: Pritisak na tržište u glavnom gradu i dalje je izuzetno snažan.

Kućni ljubimci: Strani državljani često dolaze sa ljubimcima, što automatski sužava izbor stanova kod domaćih vlasnika.

Rezervisanost zakupodavaca: Domaći stanodavci izvukli su pouke iz prethodnog perioda. Naime, mnogi Rusi, iako dolaze sa iskrenom namerom za dugoročni boravak, nakon određenog vremena prelome da se vrate u domovinu ili nastave put ka trećim zemljama. Zbog ranijih neprijatnih iskustava i nepredviđenih ranijih raskida ugovora, danas postoji velika tendencija da vlasnici jednostavno ne žele da im izdaju nekretnine.

Zašto novi priliv neće izazvati eksploziju cena?

Iako se najavljuje veći dolazak stranaca, Ilić ne očekuje drastičan skok cena kakav je viđen u prošlosti. Tržište je u međuvremenu razvilo jasan "mehanizam odbrane" sa obe strane.

- Sa jedne strane, strani klijenti više ne pristaju na preplaćivanje i vrlo su informisani o realnim cenama. Sa druge strane, domaći vlasnici su shvatili da nerealno visoke cene dugoročno dovode do praznih stanova, pa se tržište uspostavilo i samoregulisalo na nivou realne kupovne moći - kaže Ilić.

Kakve su trenutne cene rentiranja i kvadrata?

Kada se podvuče crta i uporedi trenutna situacija sa istim periodom prošle godine, kirije su se stabilizovale i blago "ohladile" u odnosu na nekadašnje istorijske pikove, vrativši se na znatno realniji i održiviji nivo.