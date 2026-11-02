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Kišobrane još ne odlažite, a topliju garderobu obavezno pripremite! Srbiju i početkom novembra očekuju hladni i kišoviti dani, na planinama će padati sneg, dok će se temperature kretati tek od sedam do 12 stepeni.

Hladno sa kišom i snegom

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas se očekuje oblačno i hladno vreme.

- Povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina očekuje se na području Borskog okruga. Vetar slab i umeren, u Podunavlju, Braničevu, kao i planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, a najviša od 9 do 12 - saopštio je RHMZ.

Foto: Shutterstock

U nastavku sledeće sedmice zadržaće se oblačno sa kišom i hladno, na visokim planinama i sa snegom, a dnevna temperatura biće u intervalu od 7 do 12 stepeni.

Dnevna temperatura u manjem porastu

- U četvrtak prestanak padavina, od petka i delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra sa slabim prizemnim mrazem, a dnevne temperature će biti u manjem porastu - navodi RHMZ.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj Fejsbuk prognozi da se do srede očekuje oblačno i hladno vreme.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

Vrlo hladne noći

- Od srede bi se ciklon polako udaljio od nas i usledio bi niz suvih dana. Noći vrlo hladne ponegde uz maglu sa minimumima od -3 do +3 stepena Celzijusa. Krajem nedelje dnevni maksimumi od +6 do +13 stepeni Celzijusa. Hladnije uz tmurno vreme u mestima sa maglom uz maksimum oko +2 stepena Celzijusa - navodi Čubrilo i dodaje:

- Novo pogoršanje se očekuje oko 9. novembra kad bi usledilo prolazno naoblačenje uz kišu i sneg u brdsko-planinskom delu regiona. Uz pojačan severozapadni vetar bi zahladio uz maksimume od +4 do +9 stepeni Celzijusa. Posle dužeg niza godina novembar donosi ovo što se od njega i očekuje, tmurno, kišovito i sveže vreme uz prvi planinski sneg.