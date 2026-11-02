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Jesenje kiše predstavljaju pravi izazov za sušenje veša, a u stanovima se često širi neprijatan miris vlage. Mnogi mokru odeću stavljaju direktno na radijator, ali takva praksa može dodatno povećati vlažnost vazduha u prostoriji. Ipak, postoji nekoliko trikova koji mogu ubrzati sušenje i sprečiti ovaj problem.

Jedno od rešenja za brže sušenje veša jeste upotreba odvlaživača vazduha. Ovaj uređaj uklanja višak vlage iz prostorije i tako olakšava isparavanje vode iz mokre odeće, što može znatno skratiti vreme sušenja.

U idealnim uslovima veš bi mogao da se osuši za oko dva sata, ali to zavisi od nekoliko faktora, među kojima su količina odeće, vrsta tkanine, temperatura prostorije i snaga uređaja.

Proces sušenja počinje još u veš-mašini

Ukoliko materijal i izabrani program pranja to dozvoljavaju, dodatna centrifuga može da ukloni više vode iz odeće i tako skrati vreme potrebno za sušenje. Nakon pranja važno je pravilno rasporediti veš na sušilici, tako da između komada ostane dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha. Ako je odeća nagurana jedna uz drugu, sušiće se sporije, naročito na sušilici.

Važnu ulogu ima i mesto na kojem se nalazi sušilica. Preporučuje se da bude u prostoriji u kojoj vazduh može slobodno da cirkuliše. Ako koristite odvlaživač, postavite ga u blizini veša, ali ostavite dovoljno prostora za nesmetan ulaz i izlaz vazduha. Osim što smanjuje vlagu u prostoriji, ovaj uređaj pomaže i u sprečavanju kondenzacije na prozorima. Redovno provetravanje doma takođe je važno za održavanje kvaliteta vazduha.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Kada je reč o odeći koja se najteže suši, debeli peškiri, farmerke i posteljina zadržavaju više vode i zbog toga im je obično potrebno više vremena. S druge strane, lagane majice i tanji materijali suše se brže, posebno kada nisu zbijeni na sušilici. Zato je preporučljivo odvojiti deblje komade od tanjih i ostaviti dovoljno prostora između njih.

Stavljanje mokre odeće direktno na radijator nije uvek najbolje rešenje. Na taj način može se otežati zagrevanje prostorije i dodatno povećati vlažnost vazduha, što može dovesti do kondenzacije. Umesto toga, bolje je koristiti sušilicu i omogućiti cirkulaciju vazduha, a po potrebi uključiti i odvlaživač. Ventilator takođe može pomoći tako što će pokretati vazduh oko odeće, ali treba imati na umu da on ne uklanja vlagu iz prostorije.

Kombinacija dodatne centrifuge, pravilnog raspoređivanja veša i kontrole nivoa vlage može znatno olakšati sušenje tokom kišnih dana. Ipak, ne treba očekivati da će svaki komad odeće biti suv za samo dva sata, piše Krstarica.