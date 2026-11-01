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Tokom noći u Srbiji se očekuje oblačno i hladno vreme, uz povremenu kišu, dok će u planinskim predelima padati susnežica i sneg, saopštio je RHMZ.

Foto: RHMZ

Najviše padavina očekuje se u istočnim delovima zemlje, gde će kiša povremeno biti i obilnija.

Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, dok će u Braničevskom okrugu i na planinama istočne Srbije biti jak.

Hladno vreme i padavine obeležiće noć pred nama, a u višim predelima treba računati i na zimske uslove.

Sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina očekuje se na području Borskog okruga.

Vetar slab i umeren, u Podunavlju, Braničevu, kao i planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 9 °S, a najviša od 9 do 12 °S.