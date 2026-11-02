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Vozače koji planiraju da posete Frušku goru od 5. novembra očekuje novina - ulazak i korišćenje vozila u Nacionalnom parku evidentiraće se elektronski, a naknada će se plaćati onlajn ili na naplatnom mestu.

Cene će zavisiti od kategorije vozila i dužine boravka, a evo koliko će koštati prolazak, dnevna i godišnja karta.

- Obaveštavamo korisnike da od 5. novembra 2026. godine počinje elektronsko evidentiranje i elektronska naplata naknade za korišćenje vozila na motorni pogon u zaštićenom području "Nacionalni park Fruška gora" - saopšteno je na zvaničnom sajtu Nacionalnog parka Fruška gora.

Fruška gora Foto: frantic00/Shutterstock

Naplata naknade vršiće se u skladu sa članovima 105-110. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i važećoj Odluci o naknadama za korišćenje zaštićenog područja "Nacionalni park Fruška gora".

Način plaćanja

Naknadu je moguće platiti:

Elektronskim putem, pristupanjem portalu enaplatafruskagora.co.rs ili preko zvaničnog sajta npfruskagora.co.rs, uz prijavljivanje na sistem i praćenje uputstava za plaćanje. Na naplatnom mestu na Informativnom centru "Iriški Venac" na Iriškom Vencu.

Visina naknada za vozila na motorni pogon

Prolaz kroz Nacionalni park Fruška gora (do 1 čas):

kategorija – motocikli i putnička vozila do 1,3 m visine kod prednje osovine: 100 dinara

II kategorija – motorna vozila sa prikolicom do 1,3 m visine i kombi vozila: 150 dinara

III kategorija – vozila visine veće od 1,3 m, autobusi i kamioni: 200 dinara

IV kategorija – vozila visine veće od 1,3 m kod prednje osovine vučnog vozila, sa više od tri osovine: 300 dinara

Dnevna naknada za korišćenje vozila na motorni pogon:

I kategorija: 300 dinara

II kategorija: 500 dinara

III kategorija: 800 dinara

IV kategorija: 2.000 dinara

Godišnja naknada za korišćenje vozila na motorni pogon:

I kategorija: 1.800 dinara

II kategorija: 3.300 dinara

III kategorija: 6.500 dinara

IV kategorija: 18.000 dinara

Kategorija vozila određuje se prema kriterijumima utvrđenim važećom Odlukom o naknadama za korišćenje zaštićenog područja "Nacionalni park Fruška gora".

Naplata i kontrola naplate

Čuvarska služba Nacionalnog parka Fruška gora, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, vršiće naplatu i kontrolu izmirenih obaveza korisnika.

Sredstva od naknada za motorna vozila namenjena su: zaštiti i unapređenju Nacionalnog parka Fruška gora, čuvanju područja, monitoringu zaštićenih vrsta, geonasleđa i šumskih ekosistema, uređenju staza i izletišta, prezentaciji i popularizaciji zaštićenog područja i dr.