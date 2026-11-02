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Dr Meho Mahmutović, direkor Opšte bolonice Novi Pazar kaže za Kurir da je jutros održan prošireni kolegijum Opšte bolnice Novi Pazar na kome je donete odluka o formiranju petočlane komisjje za unutrašnji nadzor.

- Dat je nalog da svi lekari sa Ginekološko-akušerskog odeljenja, koji su učetvovali u lečenju i porođaju pacijentkinje dajku pisane izjave. Obavestili smo i zdravstvenu inspekciju i očekujemo njihiv hitan dolazak. Kada budemo imali zaključake unutrašnje kontrole i zdravstvene insprekcije, obavestićemo javnost - kaže za Kurir dr Mahmutović.

Dr Meho Mahmutović Foto: Aleksandar Jovanović





Podsetimo, o tragediji u novopazarskoj bolnici javnost jen obaestio otac deteta Adnan Rebronja, koji je za portal Mahala rekao da traži da nadležni utvrde sve okolnosti ovog događaja i eventualnu odgovornost.

Navje je da se njegova supruga i dalje nalazi u bolnici i najavljuje obraćanje tužilaštvu i zdravstvenoj inspekciji.

- Ja ne mogu nikoga da okrivim jer nisam bio unutra, nisu mi dozvolili. Ja samo imam mrtvo dete i izmrcvarenu ženu - kaže Rebronja.

Prema njegovim rečima, njegova supruga je očekivala peto dete, a nakon prolaska predviđenog termina porođaja odlazila je u bolnicu na kontrole i CTG preglede.

Rebronja navodi da je prilikom dolaska u petak više puta upućivana da prošeta i vrati se radi ponavljanja CTG snimanja. Kaže da je to za nju bilo iscrpljujuće i smatra da njeno stanje nije blagovremeno i adekvatno razmotreno. Ocenu postupanja medicinskog osoblja očekuje od nadležnih stručnih službi.

Kako tvrdi, porođaj je potom trajao oko tri sata, a beba je preminula. Ističe da nije prisustvovao porođaju i da upravo zato traži da se proveri dokumentacija i utvrdi šta se dešavalo u porodilištu.

Foto: screenshot pink tv

Rebronja kaže da je obavljena obdukcija i da mu je nakon nje usmeno saopšteno da je beba bila zdrava. To je njegovo svedočenje o razgovoru nakon obdukcije, a ne zvanična potvrda njenog nalaza ili uzroka smrti.

Otac iznosi primedbe i na postupanje prema supruzi nakon porođaja. Prema njegovim rečima, od nje je traženo da potpiše da bolnicu napušta na sopstvenu odgovornost, što je odbila jer nije tražila da samoinicijativno izađe. Navodi da je nakon toga ostala na bolničkom lečenju.

Tvrdi i da su sa njom vođeni razgovori u kojima su je zdravstveni radnici ubeđivali da nisu odgovorni i da ne pokreće postupak. Ovi navodi za sada nisu nezavisno potvrđeni.

Rebronja najavljuje da će se, nakon savetovanja sa pravnicima, obratiti tužilaštvu i zdravstvenoj inspekciji. Od inspekcije namerava da zatraži hitnu proveru medicinske dokumentacije, toka porođaja i postupanja zdravstvenih radnika.

- Da odem i da tražim da se pokrene postupak, da se traži i da se vidi ko je kriv - kaže on, objašnjavajući šta očekuje od obraćanja nadležnima.

Dodaje da želi da njegov slučaj doprinese boljem postupanju prema drugim porodicama.

- Želim da nešto doprinesem nekom poboljšanju sa ovim mojim slučajem - poručuje Rebronja.

Iz policije i nadležnog tužilaštva ranije je za Mahala.rs potvrđeno da će proveriti navode o ovom slučaju. Kako je redakciji rečeno, u okviru provera planirano je uzimanje izjava od roditelja deteta i direktora zdravstvene ustanove.