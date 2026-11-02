Sajam automobila u Nišu tradicionalno privlači veliki broj izlagača, ali i publike

Slušaj vest

Dodelom nagrada 1. novembra završen je 17. Sajam automobila u niškoj hali "Čair", na kojem je, prema podacima organizatora, tokom tri dana učestvovalo oko 30 izlagača sa približno 70 vozila. Za najatraktivnije vozilo proglašen je Dongfeng M-Hero 817, dok je Auto Čačak nagrađen za najbolji štand

Sajam je obeležilo nekoliko premijera za srpsko tržište, ali i više premijernih predstavljanja u Nišu, pa su posetioci mogli da se upoznaju sa najnovijim modelima, tehnološkim inovacijama i pravcima u kojima se razvija automobilska industrija.

Oliver Paunović, osnivač Sajma automobila u Nišu Foto: Niške vesti

Osnivač Sajma automobila, Oliver Paunović, istakao je da ga posebno raduje što manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj izlagača i posetilaca.

- Kada smo pre 17 godina pokrenuli ovu manifestaciju, želeli smo da Niš dobije događaj koji će okupiti ljubitelje automobila i predstaviti najnovija dostignuća automobilske industrije. Danas sa ponosom možemo da kažemo da je Sajam izrastao u prepoznatljivu manifestaciju koja svake godine beleži sve veću posećenost i interesovanje. Verujem da ćemo naredne godine, kada budemo obeležavali punoletstvo Sajma, napraviti još veći iskorak. Nišu je, međutim, potreban i adekvatan sajamski prostor, koji bi nam omogućio da dodatno razvijamo ovu manifestaciju i privučemo još veći broj izlagača iz zemlje i inostranstva - poručio je Paunović.

Nagrađeni na Sajmu automobila Foto: Niške vesti

Sajam je zvanično zatvorila direktorka marketinga City Grupe, Milica Stojanović, koja je ocenila da je manifestacija odavno prevazišla okvire lokalnog događaja.

- Sajam automobila u Nišu odavno nije samo gradska manifestacija. Iz godine u godinu okuplja sve više izlagača, privlači posetioce iz različitih delova Srbije i regiona i postaje važno mesto susreta automobilskih kompanija, stručnjaka i ljubitelja automobila. Možemo da kažemo da je Niš izrastao u regionalni centar automobilizma, a ponosni smo što smo deo priče koja nastavlja da raste - istakla je Stojanović.

Titulu Mis sajma osvojila je Iva Dudić, prva pratilja je Helena Cvetković, dok je Mis šarma Ana Marija Rašić.

Najlepše hostese Foto: Niške vesti

Svečani završetak 17. Sajma automobila obeležen je tradicionalnim zajedničkim trubljenjem izlagača, kojim je simbolično spuštena zavesa na ovogodišnju manifestaciju.