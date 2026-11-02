Završen Sajam automobila u Nišu: M-Hero 817 najatraktivniji, Auto Čačku nagrada za štand
- 17. Sajam automobila u Nišu završen je dodelom nagrada, uz oko 30 izlagača i približno 70 vozila tokom tri dana u hali 'Čair'
- Za najatraktivnije vozilo proglašen je Dongfeng M-Hero 817, a Auto Čačak je dobio nagradu za najbolji štand
Dodelom nagrada 1. novembra završen je 17. Sajam automobila u niškoj hali "Čair", na kojem je, prema podacima organizatora, tokom tri dana učestvovalo oko 30 izlagača sa približno 70 vozila. Za najatraktivnije vozilo proglašen je Dongfeng M-Hero 817, dok je Auto Čačak nagrađen za najbolji štand
Sajam je obeležilo nekoliko premijera za srpsko tržište, ali i više premijernih predstavljanja u Nišu, pa su posetioci mogli da se upoznaju sa najnovijim modelima, tehnološkim inovacijama i pravcima u kojima se razvija automobilska industrija.
Osnivač Sajma automobila, Oliver Paunović, istakao je da ga posebno raduje što manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj izlagača i posetilaca.
- Kada smo pre 17 godina pokrenuli ovu manifestaciju, želeli smo da Niš dobije događaj koji će okupiti ljubitelje automobila i predstaviti najnovija dostignuća automobilske industrije. Danas sa ponosom možemo da kažemo da je Sajam izrastao u prepoznatljivu manifestaciju koja svake godine beleži sve veću posećenost i interesovanje. Verujem da ćemo naredne godine, kada budemo obeležavali punoletstvo Sajma, napraviti još veći iskorak. Nišu je, međutim, potreban i adekvatan sajamski prostor, koji bi nam omogućio da dodatno razvijamo ovu manifestaciju i privučemo još veći broj izlagača iz zemlje i inostranstva - poručio je Paunović.
Sajam je zvanično zatvorila direktorka marketinga City Grupe, Milica Stojanović, koja je ocenila da je manifestacija odavno prevazišla okvire lokalnog događaja.
- Sajam automobila u Nišu odavno nije samo gradska manifestacija. Iz godine u godinu okuplja sve više izlagača, privlači posetioce iz različitih delova Srbije i regiona i postaje važno mesto susreta automobilskih kompanija, stručnjaka i ljubitelja automobila. Možemo da kažemo da je Niš izrastao u regionalni centar automobilizma, a ponosni smo što smo deo priče koja nastavlja da raste - istakla je Stojanović.
Titulu Mis sajma osvojila je Iva Dudić, prva pratilja je Helena Cvetković, dok je Mis šarma Ana Marija Rašić.
Svečani završetak 17. Sajma automobila obeležen je tradicionalnim zajedničkim trubljenjem izlagača, kojim je simbolično spuštena zavesa na ovogodišnju manifestaciju.
Organizatori već najavljuju narednu godinu i posebno izdanje Sajma automobila, jubilarno 18. izdanje, kojim će ova manifestacija proslaviti punoletstvo.
Kurir/Niške vesti