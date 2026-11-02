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Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu unapredila je Digitalnog asistenta na Portalu eUprava novom funkcionalnošću koja građanima omogućava da termin za podnošenje zahteva za izdavanje lične karte ili pasoša zakažu direktno uz pomoć veštačke inteligencije.

Nova mogućnost predstavlja dodatni način korišćenja postojeće usluge eZakazivanje i omogućava građanima jednostavniji pristup elektronskoj usluzi. Korisnik kroz komunikaciju sa asistentom može da navede da želi da zakaže termin za ličnu kartu, pasoš ili oba dokumenta, nakon čega ga Digitalni asistent vodi do izbora i potvrde odgovarajućeg slobodnog termina.

- Građani sada mogu da zakažu termin za podnošenje zahteva za izdavanje lične karte ili pasoša kroz razgovor sa Digitalnim asistentom na Portalu eUprava, koji ih vodi do izbora i potvrde slobodnog termina. Na ovaj način postojeću uslugu činimo jednostavnijom za korišćenje i pokazujemo kako primena veštačke inteligencije, uz poštovanje bezbednosti i zaštite ličnih podataka, može da donese konkretnu korist građanima u komunikaciji sa javnom upravom - izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović.

Foto: Marko Karović

Digitalni asistent na Portalu eUprava prepoznaje da li je korisnik prijavljen na sistem, kao i nivo pouzdanosti elektronskog identiteta kojim je izvršena prijava, što omogućava bolje korisničko iskustvo i preciznije usmeravanje tokom korišćenja elektronskih usluga.

Nakon uspešnog zakazivanja, građanima su informacije o terminu dostupne i u sekciji "Moje aktivnosti" na Portalu eUprava, a korisnik dobija i potvrdu putem elektronske pošte, kao i podsetnik 24 časa pre zakazanog termina. Digitalni asistent korisnika može da uputi i na sistem ePlati radi kreiranja uplatnice za naknadu za izdavanje lične karte ili pasoša.

Digitalni asistent predstavlja dodatni komunikacioni kanal za pristup postojećoj elektronskoj usluzi, dok se obrada zahteva i donošenje odluka i dalje sprovode u skladu sa važećim propisima i u punoj nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.