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Dok se Helena Radovanović (12) bori za nastavak lečenja, beogradski frizer Stefan Panovski odlučio je da pokrene humanitarnu akciju i pozove sugrađane da joj pomognu.

Naime, Stefan će u subotu, 7. novembra, od 15 časova organizovati humanitarno šišanje, tokom kojeg će sav prihod biti namenjen Heleninom lečenju.

Žene će moći da se ošišaju i isfeniraju, dok će muškarcima biti dostupne usluge šišanja i sređivanja brade.

- Helena je devojčica koja ima 12 godina kojoj je otkriven tumor u donjem delu leđa koji je operisan. U ovom momentu za nastavak njenog lečenja je potrebno 600.000 dinara. Pozivam vas da dođete u što većem broju da pokušamo da skupimo što veću cifru - naveo je Panovski na svom Instagram profilu.

Kako se navodi na sajtu Humanitarne fondacije "Pokreni život" prve tegobe Heleni su se pojavile kroz brzo zamaranje, bolove i otežan hod.

Počela je da vuče noge, a nakon ispitivanja magnetnom rezonancom otkrivena je tumorska promena u donjem delu kičmenog kanala. Usledili su bolničko lečenje, dodatna ispitivanja i operacija, koja je obavljena 28. septembra 2026. godine na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Nakon operacije započela je fizikalnu terapiju i postepeno ponovo ustajala i pravila korake.

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Ipak, slabost nogu i teškoće pri hodu i dalje su prisutne, a tokom oporavka bila joj je potrebna i pomoć pri pražnjenju mokraćne bešike putem katetera.

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Foto: Pokreni život

Pred Helenom je nastavak lečenja i rehabilitacije. Lekari su preporučili fizikalnu terapiju u stacionarnoj rehabilitacionoj ustanovi, kontrolnu magnetnu rezonancu glave i cele kičme, kao i redovne neurohirurške i urološke kontrole. U trenutku otpusta čekao se patohistološki nalaz, nakon kojeg je predviđeno razmatranje daljeg lečenja na konzilijumu.

Sredstva su potrebna za banjsko lečenje, rehabilitaciju, putne troškove, smeštaj tokom lečenja i nastavak lečenja u zemlji i inostranstvu.

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