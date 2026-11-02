Humanitarno šišanje za Helenu Radovanović u subotu: Za nastavak lečenja devojčice potrebno 600.000 dinara
- Beogradski frizer Stefan Panovski organizuje humanitarno šišanje u subotu, 7. novembra od 15 časova, a sav prihod ide za lečenje 12-godišnje Helene Radovanović.
- Za nastavak njenog lečenja potrebno je 600.000 dinara, a novac je namenjen za rehabilitaciju, putne troškove, smeštaj i dalji tretman u zemlji i inostranstvu.
Dok se Helena Radovanović (12) bori za nastavak lečenja, beogradski frizer Stefan Panovski odlučio je da pokrene humanitarnu akciju i pozove sugrađane da joj pomognu.
Naime, Stefan će u subotu, 7. novembra, od 15 časova organizovati humanitarno šišanje, tokom kojeg će sav prihod biti namenjen Heleninom lečenju.
Žene će moći da se ošišaju i isfeniraju, dok će muškarcima biti dostupne usluge šišanja i sređivanja brade.
- Helena je devojčica koja ima 12 godina kojoj je otkriven tumor u donjem delu leđa koji je operisan. U ovom momentu za nastavak njenog lečenja je potrebno 600.000 dinara. Pozivam vas da dođete u što većem broju da pokušamo da skupimo što veću cifru - naveo je Panovski na svom Instagram profilu.
Kako se navodi na sajtu Humanitarne fondacije "Pokreni život" prve tegobe Heleni su se pojavile kroz brzo zamaranje, bolove i otežan hod.
Počela je da vuče noge, a nakon ispitivanja magnetnom rezonancom otkrivena je tumorska promena u donjem delu kičmenog kanala. Usledili su bolničko lečenje, dodatna ispitivanja i operacija, koja je obavljena 28. septembra 2026. godine na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Nakon operacije započela je fizikalnu terapiju i postepeno ponovo ustajala i pravila korake.
SMS
511 na 3800
Uplatom na dinarski račun
160-6000002763890-36
Uplatom na devizni račun
160-6000002766241-64
IBAN:
RS35160600000276624164
SWIFT/BIC:
DBDBRSBG
Ipak, slabost nogu i teškoće pri hodu i dalje su prisutne, a tokom oporavka bila joj je potrebna i pomoć pri pražnjenju mokraćne bešike putem katetera.
Pred Helenom je nastavak lečenja i rehabilitacije. Lekari su preporučili fizikalnu terapiju u stacionarnoj rehabilitacionoj ustanovi, kontrolnu magnetnu rezonancu glave i cele kičme, kao i redovne neurohirurške i urološke kontrole. U trenutku otpusta čekao se patohistološki nalaz, nakon kojeg je predviđeno razmatranje daljeg lečenja na konzilijumu.
Sredstva su potrebna za banjsko lečenje, rehabilitaciju, putne troškove, smeštaj tokom lečenja i nastavak lečenja u zemlji i inostranstvu.